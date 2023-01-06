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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Кадис
Валенсия - Кадис: обзор матча 06 января 2023
Валенсия
06.01.2023, пятница, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 1
Завершен
Кадис
9'
Р. Алькарас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Кадис
84'
Замена
И. Диарра
️️️️
Х. Мари
84'
Замена
С. Арсамендия
️️️️
Р. Собрино
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Т. Корреа
82'
Желтая карточка
Ю. Муса
81'
78'
Желтая карточка
И. Альехо
71'
Замена
И. Альехо
️️️️
Феде
71'
Замена
Х. Мари
️️️️
Б. Окампо
66'
Замена
Р. Парра
️️️️
И. Карселен
65'
Желтая карточка
И. Карселен
Желтая карточка
У. Дуро
65'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
62'
60'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
56'
Желтая карточка
Б. Окампо
Замена
У. Дуро
️️️️
С. Кастильехо
56'
Желтая карточка
Д. Клюйверт
52'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
И. Мориба
46'
Замена
А. Алмейда
️️️️
У. Гильямон
46'
34'
Желтая карточка
Фали
Желтая карточка
Э. Кавани
34'
20'
Желтая карточка
Р. Собрино
9'
ГОЛ! 0:1!
Р. Алькарас
Пас отдал
Р. Собрино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
17
Брайан Окампо
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
6
Феде
ЦП
8
Алекс
АП
11
Энтони Лосано
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
8
Андре Алмейда
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Кадис
13
Виктор Азнар
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
4
Карлос Гарсия
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
5
Иуба Диарра
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
14
Иван Альехо
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Мамардашвили
14
Гайя
5
Джемерт
4
Дьякаби
14
Корреа
22
Гильямон
6
Мориба
16
Лино
70
Кастильехо
80
Муса
10
Кавани
4-2-2-2
23
Ледесма
20
Карселен
23
Эрнандес
3
Фали
18
Эспино
4
Алькарас
6
Феде
8
Алекс
17
Окампо
19
Собрино
11
Лосано
14
Корреа
20
Фулкье
20
Фулкье
14
Корреа
22
Гильямон
8
Алмейда
8
Алмейда
22
Гильямон
6
Мориба
19
Клюйверт
19
Клюйверт
6
Мориба
70
Кастильехо
9
Дуро
9
Дуро
70
Кастильехо
19
Собрино
15
Арсамендия
15
Арсамендия
19
Собрино
20
Карселен
36
Парра
36
Парра
20
Карселен
17
Окампо
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
17
Окампо
Хосе Мари
5
Диарра
5
Диарра
Хосе Мари
6
Феде
14
Альехо
14
Альехо
6
Феде
Остались в запасе
Валенсия
Кадис
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
21
Фран Перес
ПВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
10
Тео Бонгонда
ПВ
13
Виктор Азнар
ВР
4
Карлос Гарсия
ЦЗ
21
Альваро Негредо
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
21
Фран Перес
ПВ
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
13
Виктор Азнар
ВР
4
Карлос Гарсия
ЦЗ
21
Альваро Негредо
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Валенсия - Кадис
5
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
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