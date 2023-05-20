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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Факел
Локомотив - Факел: обзор матча 20 мая 2023
Локомотив
20.05.2023, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Факел
87'
А. Миранчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Факел
89'
Замена
М. Максимов
️️️️
Р. Акбашев
88'
Замена
Р. Магаль
️️️️
А. Мендель
Замена
С. Пиняев
️️️️
М. Глушенков
88'
ГОЛ! 1:0!
А. Миранчук
Пас отдал
В. Раков
87'
Желтая карточка
М. Глушенков
80'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Р. Жемалетдинов
71'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
В. Изидор
70'
64'
Замена
Р. Рабеи
️️️️
Г. Гонгадзе
63'
Замена
В. Черов
️️️️
М. Браими
Желтая карточка
И. Кузьмичев
61'
Замена
В. Раков
️️️️
Ф. Камано
58'
Замена
М. Митай
️️️️
Н. Тикнизян
57'
56'
Замена
И. Квеквескири
️️️️
В. Якимов
Желтая карточка
Н. Тикнизян
50'
Желтая карточка
Е. Погостнов
46'
Желтая карточка
Д. Баринов
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
40
Франсуа Камано
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Факел
71
Илья Свинов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
22
Реда Рабеи
ЦП
21
Максим Максимов
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
4-2-2-2
22
Лантратов
71
Тикнизян
63
Кузьмичев
59
Погостнов
24
Ненахов
6
Баринов
93
Карпукас
40
Камано
10
Жемалетдинов
10
Глушенков
18
Изидор
3-2-1-2-2
71
Свинов
85
Морозов
47
Божин
13
Калинин
8
Мендель
23
Якимов
99
Акбашев
10
Альшин
11
Браими
10
Гонгадзе
14
Аппаев
71
Тикнизян
2
Митай
2
Митай
71
Тикнизян
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
21
Миранчук
10
Жемалетдинов
10
Глушенков
9
Пиняев
9
Пиняев
10
Глушенков
18
Изидор
18
Игнатьев
18
Игнатьев
18
Изидор
40
Камано
11
Раков
11
Раков
40
Камано
11
Браими
2
Черов
2
Черов
11
Браими
8
Мендель
28
Магаль
28
Магаль
8
Мендель
23
Якимов
33
Квеквескири
33
Квеквескири
23
Якимов
10
Гонгадзе
22
Рабеи
22
Рабеи
10
Гонгадзе
99
Акбашев
21
Максимов
21
Максимов
99
Акбашев
Остались в запасе
Локомотив
Факел
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
Главный тренер
Михаил Галактионов
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Локомотив - Факел
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Помощники судьи:
Михаил Иванов
Игорь Князев
Дополнительные помощники:
VAR – Кирилл Левников; AVAR – Дмитрий Мосякин
Резервный судья:
Евгений Турбин
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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