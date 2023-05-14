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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Ростов
Сочи - Ростов: обзор матча 14 мая 2023
Сочи
14.05.2023, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
89'
Т. Шипунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Ростов
ГОЛ! 1:0!
Т. Шипунов
89'
86'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Х. Байрамян
Замена
Т. Шипунов
️️️️
Н. Бурмистров
80'
78'
Замена
Д. Уткин
️️️️
К. Щетинин
78'
Замена
А. Селява
️️️️
А. Миронов
Замена
В. Сарвели
️️️️
Г. Мелкадзе
70'
Замена
А. Батырев
️️️️
К. Нобоа
65'
53'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Н. Комличенко
53'
Замена
Р. Тугарев
️️️️
И. Комаров
42'
Желтая карточка
В. Мелехин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Иван Комаров
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
20
Тимофей Шипунов
АП
99
Мигел
АП
6
Амир Батырев
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
42
Павел Бочаров
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Адамов
32
Терехов
3
Дркушич
45
Миладинович
17
Макарчук
5
Кравцов
34
Маргасов
16
Нобоа
4
Юсупов
18
Бурмистров
77
Мелкадзе
4-1-1-3-1
30
Песьяков
45
Сильянов
4
Мелехин
87
Лангович
27
Прохин
15
Глебов
8
Миронов
10
Комаров
19
Байрамян
10
Щетинин
27
Комличенко
18
Бурмистров
20
Шипунов
20
Шипунов
18
Бурмистров
16
Нобоа
6
Батырев
6
Батырев
16
Нобоа
77
Мелкадзе
9
Сарвели
9
Сарвели
77
Мелкадзе
10
Комаров
8
Тугарев
8
Тугарев
10
Комаров
8
Миронов
8
Селява
8
Селява
8
Миронов
10
Щетинин
47
Уткин
47
Уткин
10
Щетинин
19
Байрамян
7
Полоз
7
Полоз
19
Байрамян
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
Остались в запасе
Сочи
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
99
Мигел
АП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
42
Павел Бочаров
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Даниил Шанталий
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
99
Мигел
АП
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
42
Павел Бочаров
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Даниил Шанталий
АП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Сочи - Ростов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Валерий Данченко
Рашид Абусуев
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Рустам Мухтаров
Резервный судья:
Юнус Кошко
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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