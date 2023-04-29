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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Урал
Краснодар - Урал: обзор матча 29 апреля 2023
Краснодар
29.04.2023, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Урал
13'
К. Ленини
39'
А. Юшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Урал
Желтая карточка
М. Давид Кобнан
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Ю. Железнов
Желтая карточка
С. Волков
90'
+2
Замена
О. Олусегун
️️️️
Ж. Батчи
86'
86'
Замена
Е. Татаринов
️️️️
Р. Влут
86'
Замена
А. Мамин
️️️️
Э. Бикфалви
74'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
А. Юшин
Замена
М. Давид Кобнан
️️️️
М. Баньяц
73'
Замена
А. Ионов
️️️️
И. Ахметов
73'
67'
Желтая карточка
Ф. Сунгатулин
56'
Замена
А. Каштанов
️️️️
И. Сиссе
39'
ГОЛ! 1:1!
А. Юшин
Пас отдал
Э. Бикфалви
ГОЛ! 1:0!
К. Ленини
Пас отдал
Кайо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
7
Александр Юшин
ПВ
20
Рай Влут
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Краснодар
80
Никита Кокарев
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
17
Лука Цулукидзе
АП
10
Евгений Татаринов
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
4-1-2-2-1
39
Сафонов
2
Рамирес
6
Алонсо
31
Кайо
82
Волков
6
Ленини
97
Ахметов
7
Баньяц
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
4-2-3-1
1
Помазун
15
Кулаков
2
Бегич
25
Эмерсон
3
Гогличидзе
75
Сиссе
6
Сунгатулин
7
Юшин
10
Бикфалви
77
Ранджелович
20
Влут
97
Ахметов
11
Ионов
11
Ионов
97
Ахметов
7
Баньяц
99
Кобнан
99
Кобнан
7
Баньяц
11
Батчи
6
Олусегун
6
Олусегун
11
Батчи
10
Бикфалви
46
Мамин
46
Мамин
10
Бикфалви
7
Юшин
14
Железнов
14
Железнов
7
Юшин
20
Влут
10
Татаринов
10
Татаринов
20
Влут
75
Сиссе
79
Каштанов
79
Каштанов
75
Сиссе
Остались в запасе
Краснодар
Урал
80
Никита Кокарев
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
Главный тренер
Владимир Ивич
1
Олег Баклов
ВР
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
17
Лука Цулукидзе
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
Остались в запасе
1
Олег Баклов
ВР
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
17
Лука Цулукидзе
АП
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Краснодар - Урал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Илья Елеференко
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Андрей Образко
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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