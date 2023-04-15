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РПЛ 2026/2027
Торпедо - Спартак
Торпедо - Спартак: обзор матча 15 апреля 2023
Торпедо
15.04.2023, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Спартак
90+2'
И. Стефанович
18'
Б. Кейта
45+1'
Р. Зобнин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Спартак
ГОЛ! 1:2!
И. Стефанович
90'
+2
90'
+1
Замена
М. Рыбус
️️️️
А. Зиньковский
89'
Вторая желтая
К. Мартинс
Замена
Х. Эркинов
️️️️
Андре
85'
Замена
И. Стефанович
️️️️
И. Лебеденко
85'
79'
Замена
П. Маслов
️️️️
Б. Кейта
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Д. Караев
78'
68'
Вторая желтая
Р. Литвинов
64'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
М. Игнатов
64'
Замена
Л. Классен
️️️️
Д. Денисов
Замена
М. Чурич
️️️️
Р. Нетфуллин
64'
49'
Желтая карточка
К. Мартинс
48'
Желтая карточка
Р. Литвинов
45'
+3
Желтая карточка
Д. Денисов
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Зобнин
Желтая карточка
А. Самсонов
45'
40'
Пенальти не реализован!
Р. Литвинов
18'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кейта
15'
Пенальти не реализован!
Б. Кейта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
6
Игор Савич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
21
Андре
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
7
Максим Турищев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
28
Даниил Зорин
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
3-1-2-4
23
Бабурин
44
Самсонов
22
Кожемякин
77
Юзепчук
6
Савич
52
Нетфуллин
7
Рязанцев
10
Лебеденко
10
Караев
10
Рейна
21
Андре
3-3-2-1-1
57
Селихов
23
Чернов
4
Дуарте
68
Литвинов
97
Денисов
35
Мартинс
15
Тавареш
47
Зобнин
25
Пруцев
8
Игнатов
17
Кейта
52
Нетфуллин
97
Чурич
97
Чурич
52
Нетфуллин
21
Андре
11
Эркинов
11
Эркинов
21
Андре
10
Караев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
10
Караев
10
Лебеденко
23
Стефанович
23
Стефанович
10
Лебеденко
97
Денисов
32
Классен
32
Классен
97
Денисов
Зиньковский
31
Рыбус
31
Рыбус
Зиньковский
17
Кейта
39
Маслов
39
Маслов
17
Кейта
8
Игнатов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
8
Игнатов
Остались в запасе
Торпедо
Спартак
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
27
Александр Орехов
ЦП
7
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
27
Александр Орехов
ЦП
7
Максим Турищев
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Торпедо - Спартак
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Илья Елеференко
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR – Кирилл Левников; AVAR – Егор Болховитин
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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