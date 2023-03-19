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Химки - Ростов

19.03.2023, Воскресенье, 14:00 мск Химки, стадион Арена-Химки Россия. Премьер-лига, 20 тур Химки - Ростов
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Матч начнется в 14:00 мск
П1
3.65
Х
3.55
П2
2.02
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Матч начнется в 14:00 мск
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
3 тур
31 июля, воскресенье 20:00 Ростов 1:0 Химки
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
29 тур
14 мая, суббота 16:30 Ростов 2:1 Химки
3 тур
8 августа, воскресенье 17:30 Химки 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
22 тур
12 марта, пятница 19:00 Химки 1:0 Ростов
12 тур
25 октября, воскресенье 16:30 Ростов 0:2 Химки
Россия. Премьер-лига 2009
17 тур
9 августа, воскресенье 20:45 Ростов 2:0 Химки
3 тур
3 апреля, пятница 19:00 Химки 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2007
24 тур
21 сентября, пятница 19:00 Химки 1:0 Ростов
10 тур
19 мая, суббота 16:00 Ростов 1:1 Химки
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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