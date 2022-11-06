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РПЛ 2026/2027
Ростов - Динамо
Ростов - Динамо: обзор матча 06 ноября 2022
Ростов
06.11.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Динамо
66'
К. Щетинин
83'
Д. Глебов
87'
К. Тюкавин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Динамо
Желтая карточка
А. Лангович
90'
+5
90'
+2
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Д. Лаксальт
Желтая карточка
Е. Голенков
90'
+1
Желтая карточка
Д. Глебов
90'
+1
Замена
Е. Голенков
️️️️
Н. Комличенко
88'
Замена
С. Мельников
️️️️
Д. Полоз
88'
87'
ГОЛ! 2:1!
К. Тюкавин
Пас отдал
Я. Гладышев
85'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
А. Захарян
ГОЛ! 2:0!
Д. Глебов
Пас отдал
Н. Комличенко
83'
Замена
А. Лангович
️️️️
К. Щетинин
76'
Травма
К. Щетинин
75'
Желтая карточка
В. Мелехин
74'
73'
Желтая карточка
Д. Лаксальт
69'
Замена
В. Грулев
️️️️
М. Нгамале
69'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
Д. Макаров
69'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Ф. Смолов
ГОЛ! 1:0!
К. Щетинин
Пас отдал
Н. Комличенко
66'
Замена
А. Миронов
️️️️
Р. Тугарев
63'
Желтая карточка
Р. Тугарев
44'
42'
Желтая карточка
Д. Макаров
20'
Желтая карточка
А. Захарян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
10
Кирилл Щетинин
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
8
Роман Тугарев
ПП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
21
Даниил Шанталий
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
94
Марат Ковальков
АП
19
Хорен Байрамян
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Динамо
76
Илья Купцов
ВР
75
Иван Будачев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Песьяков
23
Чернов
55
Осипенко
4
Мелехин
45
Сильянов
15
Глебов
10
Щетинин
47
Уткин
8
Тугарев
7
Полоз
27
Комличенко
4-2-3-1
31
Лещук
2
Даса
4
Сазонов
2
Маричаль
93
Лаксальт
50
Кутицкий
74
Фомин
77
Макаров
23
Захарян
13
Нгамале
90
Смолов
10
Щетинин
87
Лангович
87
Лангович
10
Щетинин
8
Тугарев
8
Миронов
8
Миронов
8
Тугарев
7
Полоз
21
Мельников
21
Мельников
7
Полоз
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
13
Нгамале
27
Грулев
27
Грулев
13
Нгамале
93
Лаксальт
7
Скопинцев
7
Скопинцев
93
Лаксальт
77
Макаров
88
Лесовой
88
Лесовой
77
Макаров
23
Захарян
91
Гладышев
91
Гладышев
23
Захарян
90
Смолов
70
Тюкавин
70
Тюкавин
90
Смолов
Остались в запасе
Ростов
Динамо
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
ЦП
94
Марат Ковальков
АП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
76
Илья Купцов
ВР
75
Иван Будачев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
ЦП
94
Марат Ковальков
АП
19
Хорен Байрамян
АП
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
75
Иван Будачев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Ростов - Динамо
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Игорь Демешко
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Любимов; AVAR – Дмитрий Сафьян
Резервный судья:
Юнус Кошко
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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