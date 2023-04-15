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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Боруссия Д
Штутгарт - Боруссия Д: обзор матча 15 апреля 2023
Штутгарт
15.04.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
3 : 3
Завершен
Боруссия Д
78'
Т. Кулибали
84'
Й. Вагноман
90+7'
Силас
26'
С. Аллер
33'
Д. Мален
90+3'
Д. Рейна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Боруссия Д
Желтая карточка
Силас
90'
+8
ГОЛ! 3:3!
Силас
Пас отдал
Й. Вагноман
90'
+7
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
Д. Рейна
Желтая карточка
Т. Томаш
88'
86'
Желтая карточка
Д. Рейна
ГОЛ! 2:2!
Й. Вагноман
84'
82'
Замена
Д. Рейна
️️️️
К. Адейеми
ГОЛ! 1:2!
Т. Кулибали
Пас отдал
В. Антон
78'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Э. Мийо
74'
Замена
Т. Томаш
️️️️
С. Гирасси
74'
71'
Желтая карточка
М. Ройс
69'
Замена
Д. Гиттенс
️️️️
Д. Мален
63'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
С. Аллер
63'
Замена
М. Ройс
️️️️
Ю. Брандт
Замена
Силас
️️️️
К. Фюрих
62'
57'
Желтая карточка
Д. Беллингем
46'
Замена
С. Кулибали
️️️️
М. Хуммельс
Вторая желтая
К. Мавропанос
39'
Желтая карточка
В. Эндо
35'
Желтая карточка
К. Мавропанос
35'
33'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мален
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Аллер
Пас отдал
Д. Мален
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
23
Жил Диаш
ЛВ
78
Генки Харагучи
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
26
Силас
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Бредлов
3
Антон
23
Загаду
16
Каразор
3
Соса
3
Эндо
4
Вагноман
20
Мийо
10
Фюрих
9
Гирасси
3-1-2-2-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
15
Хуммельс
22
Геррейру
23
Джан
5
Беллингем
6
Озкан
8
Брандт
14
Адейеми
14
Мален
22
Аллер
10
Фюрих
26
Силас
26
Силас
10
Фюрих
20
Мийо
10
Кулибали
10
Кулибали
20
Мийо
9
Гирасси
8
Томаш
8
Томаш
9
Гирасси
15
Хуммельс
3
Кулибали
3
Кулибали
15
Хуммельс
8
Брандт
18
Ройс
18
Ройс
8
Брандт
14
Адейеми
10
Рейна
10
Рейна
14
Адейеми
14
Мален
11
Гиттенс
11
Гиттенс
14
Мален
22
Аллер
14
Мукоко
14
Мукоко
22
Аллер
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия Д
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
23
Жил Диаш
ЛВ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
33
Александер Майер
ВР
27
Мариус Вольф
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
23
Жил Диаш
ЛВ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
27
Мариус Вольф
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Штутгарт - Боруссия Д
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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