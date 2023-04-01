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Унион - Штутгарт

01.04.2023, Суббота, 16:30 мск Германия. Бундеслига, 26 тур Унион - Штутгарт
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Матч начнется в 16:30 мск
П1
2.05
Х
3.25
П2
3.9
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Матч начнется в 16:30 мск
Германия. Бундеслига (2022/2023)
9 тур
9 октября, воскресенье 20:30 Штутгарт 0:1 Унион
Германия. Бундеслига (2021/2022)
26 тур
12 марта, суббота 17:30 Унион 1:1 Штутгарт
9 тур
24 октября, воскресенье 18:30 Штутгарт 1:1 Унион
Германия. Бундеслига (2020/2021)
29 тур
17 апреля, суббота 16:30 Унион 2:1 Штутгарт
12 тур
15 декабря, вторник 22:30 Штутгарт 2:2 Унион
Германия. Бундеслига (2018/2019)

ответный матч		 27 мая, понедельник 21:30 Унион 0:0 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2018/2019)

первый матч		 23 мая, четверг 21:30 Штутгарт 2:2 Унион
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
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