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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Боруссия Д
Шальке-04 - Боруссия Д: обзор матча 11 марта 2023
Шальке-04
11.03.2023, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия Д
50'
М. Бюлтер
79'
К. Караман
38'
Н. Шлоттербек
60'
Р. Геррейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шальке-04 - Боруссия Д
90'
Желтая карточка
Э. Джан
80'
Замена
А. Модест
️️️️
С. Аллер
80'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Д. Мален
ГОЛ! 2:2!
К. Караман
Пас отдал
М. Бюлтер
79'
Замена
Т. Мор
️️️️
М. Айдын
74'
Замена
Э. Баланта
️️️️
Т. Краусс
74'
Замена
С. Теродде
️️️️
М. Фрай
74'
Замена
К. Караман
️️️️
Р. Саласар
68'
68'
Замена
М. Дауд
️️️️
Д. Гиттенс
60'
ГОЛ! 1:2!
Р. Геррейру
Пас отдал
Э. Джан
Желтая карточка
С. Брюннер
55'
ГОЛ! 1:1!
М. Бюлтер
Пас отдал
М. Фрай
50'
38'
ГОЛ! 0:1!
Н. Шлоттербек
Пас отдал
Р. Геррейру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
5
Том Краусс
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
8
Joey Muller
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
5
Никлас Тауэр
ОП
9
Симон Теродде
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Боруссия Д
1
Марсель Лотка
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
27
Антони Модест
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Ферманн
27
Брюннер
4
Йенц
4
Йошида
8
Айдын
33
Крал
41
Матрисиани
5
Краусс
30
Бюлтер
17
Саласар
9
Фрай
3-3-1-1-2
33
Майер
26
Рюэрсон
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
27
Вольф
23
Джан
22
Геррейру
5
Беллингем
11
Гиттенс
22
Аллер
14
Мален
5
Краусс
3
Баланта
3
Баланта
5
Краусс
8
Айдын
7
Мор
7
Мор
8
Айдын
9
Фрай
9
Теродде
9
Теродде
9
Фрай
17
Саласар
19
Караман
19
Караман
17
Саласар
11
Гиттенс
81
Дауд
81
Дауд
11
Гиттенс
14
Мален
10
Рейна
10
Рейна
14
Мален
22
Аллер
27
Модест
27
Модест
22
Аллер
Остались в запасе
Шальке-04
Боруссия Д
1
Александер Шволов
ВР
8
Joey Muller
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
Главный тренер
Томас Райс
1
Марсель Лотка
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
8
Joey Muller
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Шальке-04 - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
10 лет независимости РК
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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