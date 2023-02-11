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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Боруссия Д
Вердер - Боруссия Д: обзор матча 11 февраля 2023
Вердер
11.02.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия Д
67'
Д. Гиттенс
85'
Ю. Брандт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Боруссия Д
89'
Замена
М. Дауд
️️️️
Ю. Брандт
88'
Замена
Т. Менье
️️️️
Ю. Рюэрсон
85'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Брандт
Пас отдал
Р. Геррейру
Замена
Р. Шмид
️️️️
М. Вайзер
80'
Замена
И. Груев
️️️️
Й. Стаге
70'
Замена
М. Филипп
️️️️
К. Гросс
70'
67'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гиттенс
Пас отдал
Н. Шлоттербек
66'
Замена
Д. Гиттенс
️️️️
Д. Рейна
66'
Замена
С. Озкан
️️️️
М. Ройс
Замена
Н. Шмидт
️️️️
Л. Биттенкурт
46'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
35'
29'
Замена
С. Аллер
️️️️
Ю. Мукоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
6
Йенс Стаге
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Джованни Рейна
АП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
8
Дикени Салифу
ОП
4
Илия Груев
ОП
31
Никлас Шмидт
ЦП
10
Романо Шмид
АП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Павленка
13
Велькович
4
Штарк
5
Юнг
5
Пипер
36
Гросс
8
Вайзер
6
Стаге
32
Биттенкурт
33
Дукщ
10
Фуллкруг
4-1-1-3-1
1
Кобель
26
Рюэрсон
4
Шлоттербек
25
Зюле
22
Геррейру
23
Джан
5
Беллингем
10
Рейна
8
Брандт
18
Ройс
14
Мукоко
6
Стаге
4
Груев
4
Груев
6
Стаге
32
Биттенкурт
31
Шмидт
31
Шмидт
32
Биттенкурт
8
Вайзер
10
Шмид
10
Шмид
8
Вайзер
36
Гросс
26
Филипп
26
Филипп
36
Гросс
26
Рюэрсон
12
Менье
12
Менье
26
Рюэрсон
18
Ройс
6
Озкан
6
Озкан
18
Ройс
8
Брандт
81
Дауд
81
Дауд
8
Брандт
10
Рейна
11
Гиттенс
11
Гиттенс
10
Рейна
14
Мукоко
22
Аллер
22
Аллер
14
Мукоко
Остались в запасе
Вердер
Боруссия Д
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
8
Дикени Салифу
ОП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
33
Александер Майер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
27
Антони Модест
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
8
Дикени Салифу
ОП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
27
Антони Модест
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Вердер - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
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Вердер
Боруссия Д
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