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Герта - Кельн

12.11.2022, Суббота, 17:30 мск Германия. Бундеслига, 15 тур Герта - Кельн
Германия. Бундеслига (2021/2022)
18 тур
9 января, воскресенье 17:30 Герта 1:3 Кельн
1 тур
15 августа, воскресенье 18:30 Кельн 3:1 Герта
Германия. Бундеслига (2020/2021)
33 тур
15 мая, суббота 16:30 Герта 0:0 Кельн
16 тур
16 января, суббота 17:30 Кельн 0:0 Герта
Германия. Бундеслига (2019/2020)
23 тур
22 февраля, суббота 17:30 Герта 0:5 Кельн
6 тур
29 сентября, воскресенье 19:00 Кельн 0:4 Герта
Германия. Бундеслига (2017/2018)
30 тур
14 апреля, суббота 16:30 Герта 2:1 Кельн
13 тур
26 ноября, воскресенье 20:00 Кельн 0:2 Герта
Германия. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
25 октября, среда 19:30 Герта 1:3 Кельн
Германия. Бундеслига (2016/2017)
25 тур
18 марта, суббота 17:30 Кельн 4:2 Герта
8 тур
22 октября, суббота 16:30 Герта 2:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2015/2016)
23 тур
26 февраля, пятница 22:30 Кельн 0:1 Герта
6 тур
22 сентября, вторник 21:00 Герта 2:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2014/2015)
29 тур
18 апреля, суббота 16:30 Герта 0:0 Кельн
12 тур
22 ноября, суббота 20:30 Кельн 1:2 Герта
Германия. Бундеслига (2011/2012)
25 тур
10 марта, суббота 18:30 Кельн 1:0 Герта
8 тур
1 октября, суббота 20:30 Герта 1:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2009/2010)
29 тур
3 апреля, суббота 20:30 Кельн 0:3 Герта
12 тур
8 ноября, воскресенье 19:30 Герта 0:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2008/2009)
32 тур
12 мая, вторник 22:00 Кельн 1:2 Герта
15 тур
28 ноября, пятница 22:30 Герта 2:1 Кельн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
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