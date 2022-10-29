Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Бохум
Вольфсбург - Бохум: обзор матча 29 октября 2022
Вольфсбург
29.10.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
4 : 0
Завершен
Бохум
27'
Ф. Нмеча
35'
Б. Баку
58'
Ф. Нмеча
80'
Й. Винд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Бохум
Замена
Й. Брекало
️️️️
Я. Каминьски
81'
Замена
К. Фишер
️️️️
Б. Баку
81'
ГОЛ! 4:0!
Й. Винд
Пас отдал
П. Отавио
80'
Замена
М. Сванберг
️️️️
Ф. Нмеча
74'
Замена
Й. Винд
️️️️
Л. Нмеча
74'
73'
Замена
К. Стафилидис
️️️️
К. Антви-Адджей
73'
Замена
Т. Оэрман
️️️️
Ф. Хофманн
Замена
О. Мармуш
️️️️
П. Виммер
67'
59'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
Ж. Осеи-Туту
ГОЛ! 3:0!
Ф. Нмеча
Пас отдал
М. Арнольд
58'
58'
Замена
С. Цоллер
️️️️
Ф. Ферстер
57'
Желтая карточка
Д. Хайнц
46'
Замена
С. Ганвула
️️️️
И. Ордец
ГОЛ! 2:0!
Б. Баку
Пас отдал
П. Виммер
35'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Нмеча
Пас отдал
М. Арнольд
27'
Желтая карточка
С. Борнау
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Патрик Виммер
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
10
Филипп Ферстер
АП
7
Кевин Штегер
АП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Омар Мармуш
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
4-2-3-1
1
Кастелс
6
Отавио
33
Борнау
37
ван де Вен
17
Баку
27
Арнольд
31
Герхардт
13
Каминьски
8
Нмеча
8
Виммер
14
Нмеча
4-1-3-2
1
Риман
2
Гамбоа
18
Ордец
3
Хайнц
3
Соарес
8
Лосилла
2
Осеи-Туту
7
Штегер
18
Антви-Адджей
33
Хофманн
10
Ферстер
17
Баку
2
Фишер
2
Фишер
17
Баку
8
Нмеча
32
Сванберг
32
Сванберг
8
Нмеча
13
Каминьски
7
Брекало
7
Брекало
13
Каминьски
8
Виммер
22
Мармуш
22
Мармуш
8
Виммер
14
Нмеча
19
Винд
19
Винд
14
Нмеча
18
Антви-Адджей
3
Стафилидис
3
Стафилидис
18
Антви-Адджей
33
Хофманн
15
Оэрман
15
Оэрман
33
Хофманн
2
Осеи-Туту
17
Хольтманн
17
Хольтманн
2
Осеи-Туту
10
Ферстер
6
Цоллер
6
Цоллер
10
Ферстер
18
Ордец
35
Ганвула
35
Ганвула
18
Ордец
Остались в запасе
Вольфсбург
Бохум
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Главный тренер
Нико Ковач
21
Михаэль Эссер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Вольфсбург - Бохум
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Бохум
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Бохум» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Кубок Германии: шансы Бохума и Майнца на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Бохум» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы Бохума и Майнца на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.10.27 09:18
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
2025.09.17 18:48
Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Бохум»: Бундеслига, 17 мая 2025
2025.05.16 10:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+