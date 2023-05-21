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Лилль - Марсель

21.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Франция. Лига 1, 36 тур Лилль - Марсель
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Франция. Лига 1 (2022/2023)
7 тур
10 сентября, суббота 22:00 Марсель 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2021/2022)
21 тур
16 января, воскресенье 22:45 Марсель 1:1 Лилль
9 тур
3 октября, воскресенье 18:00 Лилль 2:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2020/2021)
28 тур
3 марта, среда 23:00 Лилль 2:0 Марсель
4 тур
20 сентября, воскресенье 22:00 Марсель 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2019/2020)
25 тур
16 февраля, воскресенье 23:00 Лилль 1:2 Марсель
12 тур
2 ноября, суббота 19:30 Марсель 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2018/2019)
22 тур
25 января, пятница 22:45 Марсель 1:2 Лилль
8 тур
30 сентября, воскресенье 22:00 Лилль 3:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2017/2018)
34 тур
21 апреля, суббота 18:00 Марсель 5:1 Лилль
11 тур
29 октября, воскресенье 23:00 Лилль 0:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2016/2017)
30 тур
17 марта, пятница 22:45 Лилль 0:0 Марсель
18 тур
18 декабря, воскресенье 19:00 Марсель 2:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2015/2016)
23 тур
29 января, пятница 22:30 Марсель 1:1 Лилль
11 тур
25 октября, воскресенье 19:00 Лилль 1:2 Марсель
Франция. Лига 1 (2014/2015)
37 тур
16 мая, суббота 22:00 Лилль 0:4 Марсель
19 тур
21 декабря, воскресенье 16:00 Марсель 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2013/2014)
34 тур
20 апреля, воскресенье 23:00 Марсель 0:0 Лилль
16 тур
3 декабря, вторник 22:00 Лилль 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2012/2013)
32 тур
14 апреля, воскресенье 23:00 Лилль 0:0 Марсель
14 тур
25 ноября, воскресенье 23:59 Марсель 1:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2011/2012)
20 тур
15 января, воскресенье 23:59 Марсель 2:0 Лилль
4 тур
28 августа, воскресенье 23:00 Лилль 3:2 Марсель
Суперкубок Франции 2011
Финал
27 июля, среда 22:45 Марсель 5:4 Лилль
Франция. Лига 1 (2010/2011)
26 тур
6 марта, воскресенье 23:00 Марсель 1:2 Лилль
10 тур
24 октября, воскресенье 23:00 Лилль 1:3 Марсель
Франция. Лига 1 (2009/2010)
37 тур
8 мая, суббота 23:00 Лилль 3:2 Марсель
2 тур
16 августа, воскресенье 23:00 Марсель 1:0 Лилль
Кубок Французской Лиги (2009/2010)
1/4 финала
27 января, среда 22:45 Марсель 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 23:00 Лилль 1:2 Марсель
15 тур
23 ноября, воскресенье 23:00 Марсель 2:2 Лилль
Франция. Лига 1 (2007/2008)
34 тур
20 апреля, воскресенье 22:55 Марсель 1:3 Лилль
16 тур
1 декабря, суббота 22:00 Лилль 1:1 Марсель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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