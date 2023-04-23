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Лион - Марсель

23.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Франция. Лига 1, 32 тур Лион - Марсель
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Франция. Лига 1 (2022/2023)
14 тур
6 ноября, воскресенье 22:45 Марсель 1:0 Лион
Франция. Лига 1 (2021/2022)
35 тур
1 мая, воскресенье 21:45 Марсель 0:3 Лион
14 тур
1 февраля, вторник 23:00 Лион 2:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2020/2021)
27 тур
28 февраля, воскресенье 23:00 Марсель 1:1 Лион
6 тур
4 октября, воскресенье 22:00 Лион 1:1 Марсель
Франция. Кубок (2019/2020)
1/4 финала
12 февраля, среда 23:05 Лион 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2019/2020)
13 тур
10 ноября, воскресенье 23:00 Марсель 2:1 Лион
Франция. Лига 1 (2018/2019)
36 тур
12 мая, воскресенье 22:00 Марсель 0:3 Лион
6 тур
23 сентября, воскресенье 22:00 Лион 4:2 Марсель
Франция. Лига 1 (2017/2018)
30 тур
18 марта, воскресенье 23:00 Марсель 2:3 Лион
18 тур
17 декабря, воскресенье 23:00 Лион 2:0 Марсель
Франция. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
31 января, вторник 23:05 Марсель 2:1 Лион
Франция. Лига 1 (2016/2017)
21 тур
22 января, воскресенье 23:00 Лион 3:1 Марсель
5 тур
18 сентября, воскресенье 21:45 Марсель 0:0 Лион
Франция. Лига 1 (2015/2016)
22 тур
24 января, воскресенье 23:00 Лион 1:1 Марсель
6 тур
20 сентября, воскресенье 22:00 Марсель 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2014/2015)
29 тур
15 марта, воскресенье 23:00 Марсель 0:0 Лион
11 тур
26 октября, воскресенье 23:00 Лион 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2013/2014)
36 тур
4 мая, воскресенье 23:00 Марсель 4:2 Лион
18 тур
15 декабря, воскресенье 23:59 Лион 2:2 Марсель
Франция. Кубок Лиги (2013/2014)
1/4 финала
15 января, среда 23:55 Лион 2:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2012/2013)
28 тур
10 марта, воскресенье 23:59 Лион 0:0 Марсель
10 тур
28 ноября, среда 23:59 Марсель 1:4 Лион
Франция. Кубок лиги (2011/2012)
Финал
14 апреля, суббота 22:45 Лион 0:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2011/2012)
22 тур
5 февраля, воскресенье 23:59 Марсель 2:2 Лион
6 тур
18 сентября, воскресенье 23:00 Лион 2:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2010/2011)
34 тур
8 мая, воскресенье 23:00 Лион 3:2 Марсель
18 тур
19 декабря, воскресенье 23:00 Марсель 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2009/2010)
29 тур
21 марта, воскресенье 23:00 Марсель 2:1 Лион
13 тур
8 ноября, воскресенье 23:00 Лион 5:5 Марсель
Франция. Лига 1 (2008/2009)
36 тур
17 мая, воскресенье 23:00 Марсель 1:3 Лион
18 тур
14 декабря, воскресенье 23:00 Лион 0:0 Марсель
Франция. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
28 января, среда 22:45 Лион 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2007/2008)
32 тур
6 апреля, воскресенье 22:55 Марсель 3:1 Лион
14 тур
11 ноября, воскресенье 23:00 Лион 1:2 Марсель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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