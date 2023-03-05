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Лион - Лорьян

05.03.2023, Воскресенье, 19:05 мск Франция. Лига 1, 26 тур Лион - Лорьян
Франция. Лига 1 (2022/2023)
2 тур
7 сентября, среда 20:00 Лорьян 3:1 Лион
Франция. Лига 1 (2021/2022)
27 тур
4 марта, пятница 23:00 Лорьян 1:4 Лион
8 тур
25 сентября, суббота 22:00 Лион 1:1 Лорьян
Франция. Лига 1 (2020/2021)
36 тур
8 мая, суббота 18:00 Лион 4:1 Лорьян
5 тур
27 сентября, воскресенье 18:00 Лорьян 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2016/2017)
32 тур
8 апреля, суббота 21:00 Лион 1:4 Лорьян
7 тур
24 сентября, суббота 18:00 Лорьян 1:0 Лион
Франция. Лига 1 (2015/2016)
32 тур
3 апреля, воскресенье 22:00 Лорьян 1:3 Лион
1 тур
9 августа, воскресенье 22:00 Лион 0:0 Лорьян
Франция. Лига 1 (2014/2015)
25 тур
15 февраля, воскресенье 23:00 Лорьян 1:1 Лион
7 тур
24 сентября, среда 21:00 Лион 4:0 Лорьян
Франция. Лига 1 (2013/2014)
37 тур
10 мая, суббота 23:00 Лион 0:1 Лорьян
19 тур
22 декабря, воскресенье 20:00 Лорьян 2:2 Лион
Франция. Лига 1 (2012/2013)
26 тур
24 февраля, воскресенье 17:00 Лион 3:1 Лорьян
8 тур
7 октября, воскресенье 19:00 Лорьян 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2011/2012)
33 тур
22 апреля, воскресенье 23:15 Лион 3:2 Лорьян
17 тур
11 декабря, воскресенье 23:59 Лорьян 0:1 Лион
Франция. Кубок лиги (2011/2012)
1/2 финала
31 января, вторник 23:45 Лорьян 2:4 Лион
Франция. Лига 1 (2010/2011)
20 тур
15 января, суббота 23:00 Лион 3:0 Лорьян
4 тур
28 августа, суббота 21:00 Лорьян 2:0 Лион
Кубок Французской Лиги (2009/2010)
1/4 финала
27 января, среда 19:00 Лорьян 1:0 Лион
Франция. Лига 1 (2009/2010)
21 тур
20 января, среда 21:00 Лорьян 1:3 Лион
5 тур
12 сентября, суббота 21:00 Лион 1:0 Лорьян
Франция. Лига 1 (2008/2009)
20 тур
10 января, суббота 23:00 Лион 1:1 Лорьян
2 тур
17 августа, воскресенье 18:00 Лорьян 0:0 Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
22 тур
23 января, среда 22:30 Лион 2:0 Лорьян
4 тур
18 августа, суббота 22:00 Лорьян 2:1 Лион
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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