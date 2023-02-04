Введите ваш ник на сайте

Ренн - Лилль

04.02.2023, Суббота, 23:00 мск Франция. Лига 1, 22 тур Ренн - Лилль
Франция. Лига 1 (2022/2023)
14 тур
6 ноября, воскресенье 19:05 Лилль 1:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2021/2022)
38 тур
21 мая, суббота 22:00 Лилль 2:2 Ренн
16 тур
1 декабря, среда 23:00 Ренн 1:2 Лилль
Франция. Лига 1 (2020/2021)
21 тур
24 января, воскресенье 19:00 Ренн 0:1 Лилль
1 тур
22 августа, суббота 22:00 Лилль 1:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2019/2020)
23 тур
4 февраля, вторник 21:00 Лилль 1:0 Ренн
6 тур
22 сентября, воскресенье 16:00 Ренн 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2018/2019)
38 тур
24 мая, пятница 22:05 Ренн 3:1 Лилль
1 тур
11 августа, суббота 21:00 Лилль 3:1 Ренн
Франция. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
6 февраля, среда 23:05 Ренн 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2017/2018)
21 тур
17 января, среда 21:00 Лилль 1:2 Ренн
10 тур
21 октября, суббота 21:00 Ренн 1:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2016/2017)
33 тур
15 апреля, суббота 21:00 Ренн 2:0 Лилль
19 тур
21 декабря, среда 22:50 Лилль 1:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2015/2016)
25 тур
7 февраля, воскресенье 16:00 Лилль 1:1 Ренн
6 тур
18 сентября, пятница 21:30 Ренн 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2014/2015)
29 тур
15 марта, воскресенье 16:00 Лилль 3:0 Ренн
11 тур
26 октября, воскресенье 16:00 Ренн 2:0 Лилль
Франция. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
27 марта, четверг 23:45 Ренн 2:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2013/2014)
22 тур
24 января, пятница 23:30 Лилль 1:1 Ренн
4 тур
31 августа, суббота 22:00 Ренн 0:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2012/2013)
25 тур
15 февраля, пятница 23:30 Лилль 2:0 Ренн
7 тур
28 сентября, пятница 22:45 Ренн 2:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2011/2012)
25 тур
26 февраля, воскресенье 23:59 Ренн 1:1 Лилль
9 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Лилль 2:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2010/2011)
38 тур
29 мая, воскресенье 23:00 Лилль 3:2 Ренн
1 тур
7 августа, суббота 23:00 Ренн 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2009/2010)
25 тур
21 февраля, воскресенье 23:00 Ренн 1:2 Лилль
9 тур
17 октября, суббота 23:00 Лилль 0:0 Ренн
Кубок Французской Лиги (2009/2010)
1/8 финала
13 января, среда 21:00 Лилль 3:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2008/2009)
21 тур
18 января, воскресенье 23:00 Лилль 1:0 Ренн
3 тур
24 августа, воскресенье 18:00 Ренн 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2007/2008)
25 тур
16 февраля, суббота 22:00 Лилль 3:1 Ренн
7 тур
1 сентября, суббота 22:00 Ренн 2:2 Лилль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
...
  • Читайте нас: 