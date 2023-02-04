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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Лилль
Ренн - Лилль: обзор матча 04 февраля 2023
Ренн
04.02.2023, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 3
Завершен
Лилль
1'
А. Гуири
59'
Э. Жегрова
85'
Р. Кабелла
90+4'
А. Гомеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Лилль
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
А. Гомеш
Пас отдал
Э. Жегрова
85'
ГОЛ! 1:2!
Р. Кабелла
Пас отдал
Э. Жегрова
84'
Замена
М. Байо
️️️️
Д. Дэвид
84'
Замена
А. Вирджиниус
️️️️
Ж. Бамба
Замена
Б. Мелинг
️️️️
Д. Спенс
84'
Замена
И. Салах
️️️️
Б. Бурижо
84'
81'
Желтая карточка
Т. Веа
Замена
Ж. Доку
️️️️
К. Токо Экамби
70'
Желтая карточка
Л. Угочукву
64'
63'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
А. Гомес
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Ф. Тайт
62'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
Д. Дуэ
62'
59'
ГОЛ! 1:1!
Э. Жегрова
Пас отдал
А. Гомес
35'
Замена
Т. Веа
️️️️
Исмаили
20'
Желтая карточка
А. Гомеш
ГОЛ! 1:0!
А. Гуири
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
7
Анхель Гомес
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
11
Жереми Доку
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Лилль
56
Бенуа Костиль
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Манданда
3
Трюффер
6
Родон
3
Теате
99
Спенс
7
Сантамария
27
Бурижо
29
Тайт
14
Дуэ
9
Экамби
9
Гуири
4-3-2-1
30
Шевалье
18
Диаките
15
Йоро
35
Джало
31
Исмаили
7
Гомес
20
Гомеш
21
Андре
11
Жегрова
19
Бамба
15
Дэвид
29
Тайт
18
Угочукву
18
Угочукву
29
Тайт
99
Спенс
24
Мелинг
24
Мелинг
99
Спенс
27
Бурижо
7
Салах
7
Салах
27
Бурижо
9
Экамби
11
Доку
11
Доку
9
Экамби
14
Дуэ
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
14
Дуэ
7
Гомес
5
Кабелла
5
Кабелла
7
Гомес
19
Бамба
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
19
Бамба
31
Исмаили
22
Веа
22
Веа
31
Исмаили
15
Дэвид
18
Байо
18
Байо
15
Дэвид
Остались в запасе
Ренн
Лилль
80
Доган Алемдар
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
56
Бенуа Костиль
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
Остались в запасе
56
Бенуа Костиль
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Ренн - Лилль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
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