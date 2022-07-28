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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Эльфсборг - Мольде
Эльфсборг - Мольде: обзор матча 28 июля 2022
Эльфсборг
28.07.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, 2 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Мольде
40'
М. Байду
54'
Э. Брейвик
83'
Д. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Эльфсборг - Мольде
88'
Замена
Й. Бакке
️️️️
Д. Фофана
83'
ГОЛ! 1:2!
Д. Фофана
74'
Замена
М. Болли
️️️️
М. Линнес
74'
Замена
М. Гредем
️️️️
Э. Брейвик
Замена
Б. Зенели
️️️️
М. Байду
74'
Замена
O. Aga
️️️️
С. Арон Гудьонсен
74'
Замена
N. Söderberg
️️️️
А. Ремер
73'
65'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
Р. Зехнини
Замена
R. Alm
️️️️
А. Бернхардссон
62'
Замена
Я. Ондрейка
️️️️
J. Okkels
62'
54'
ГОЛ! 1:1!
Э. Брейвик
46'
Замена
М. Андре Кааса
️️️️
Э. Хуссэйн
ГОЛ! 1:0!
М. Байду
Пас отдал
S. Strand
40'
24'
Желтая карточка
Э. Хауган
Желтая карточка
М. Жарджуэ
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльфсборг
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
99
Маудо Жарджуэ
ЦЗ
10
Симон Ольссон
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
30
Майкл Байду
ЦП
19
J. Okkels
ЦФ
1
Tim Rönning
ЦФ
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
17
Александер Бернхардссон
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Эльфсборг
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
23
Бесфорт Зенели
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
29
Oscar Aga
ЦФ
10
Rasmus Alm
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Матис Болли
ЛВ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
25
Йохан Бакке
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
12
Педер Хоэль Лервик
ЦФ
2-3-5
8
Хольмен
99
Жарджуэ
10
Ольссон
28
Ремер
30
Байду
27
Гудьонсен
13
21
17
Бернхардссон
1
4-3-1-2
28
Карлстрем
25
Линнес
19
Хауган
16
Хансен
33
Риса
10
Брейвик
20
Маннсверк
8
Хуссэйн
15
Кнутсон
98
Зехнини
27
Фофана
30
Байду
23
Зенели
23
Зенели
30
Байду
19
11
Ондрейка
11
Ондрейка
19
28
Ремер
6
6
28
Ремер
27
Гудьонсен
29
29
27
Гудьонсен
17
Бернхардссон
10
10
17
Бернхардссон
8
Хуссэйн
15
Кааса
15
Кааса
8
Хуссэйн
27
Фофана
25
Бакке
25
Бакке
27
Фофана
10
Брейвик
28
Гредем
28
Гредем
10
Брейвик
98
Зехнини
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
98
Зехнини
25
Линнес
14
Болли
14
Болли
25
Линнес
Остались в запасе
Эльфсборг
Мольде
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
37
Ахмед Касем
ЦФ
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
12
Педер Хоэль Лервик
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
37
Ахмед Касем
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
12
Педер Хоэль Лервик
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Эльфсборг - Мольде
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
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Информация о матче
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