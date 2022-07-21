Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Мольде - Эльфсборг
Мольде - Эльфсборг: обзор матча 21 июля 2022
Мольде
21.07.2022, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
4 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Эльфсборг
49'
М. Андре Кааса
55'
К. Хауген
60'
Э. Брейвик
81'
С. Маннсверк (П)
14'
R. Alm
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мольде - Эльфсборг
Желтая карточка
Б. Хансен
90'
+3
Желтая карточка
Э. Кнутсон
90'
+1
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
Д. Фофана
89'
Замена
М. Гредем
️️️️
Э. Брейвик
89'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
С. Маннсверк
81'
79'
Замена
С. Арон Гудьонсен
️️️️
П. Фрик
Замена
Э. Хуссэйн
️️️️
М. Андре Кааса
73'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
Р. Зехнини
73'
68'
Замена
А. Бернхардссон
️️️️
R. Alm
68'
Замена
Н. Хульт
️️️️
S. Strand
68'
Замена
️️️️
Г. Хенрикссон
ГОЛ! 3:1!
Э. Брейвик
Пас отдал
Б. Хансен
60'
58'
Замена
J. Okkels
️️️️
Я. Ондрейка
57'
Желтая карточка
Г. Хенрикссон
ГОЛ! 2:1!
К. Хауген
55'
51'
Желтая карточка
А. Ремер
50'
Желтая карточка
J. Larsson
ГОЛ! 1:1!
М. Андре Кааса
49'
43'
Желтая карточка
S. Strand
14'
ГОЛ! 0:1!
R. Alm
Пас отдал
П. Фрик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Эльфсборг
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
28
Андре Ремер
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
21
Simon Strand
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
1
Tim Rönning
ЦФ
10
Rasmus Alm
ЦФ
17
Пер Фрик
ЦФ
11
Якоб Ондрейка
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
25
Йохан Бакке
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
12
Педер Хоэль Лервик
ЦФ
Эльфсборг
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
99
Маудо Жарджуэ
ЦЗ
23
Никлас Хульт
ЦЗ
6
Noah Söderberg
ЦФ
8
Samuel Holmén
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
17
Александер Бернхардссон
ЦФ
19
J. Okkels
ЦФ
4-3-1-2
28
Карлстрем
28
Хауген
16
Хансен
19
Хауган
25
Линнес
10
Брейвик
20
Маннсверк
15
Кааса
15
Кнутсон
27
Фофана
98
Зехнини
2-2-5
4
Хенрикссон
15
Вяйсянен
28
Ремер
10
Ольссон
13
11
Ондрейка
17
Фрик
10
1
15
Кааса
8
Хуссэйн
8
Хуссэйн
15
Кааса
10
Брейвик
28
Гредем
28
Гредем
10
Брейвик
98
Зехнини
23
Эйкрем
23
Эйкрем
98
Зехнини
27
Фофана
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
27
Фофана
21
23
Хульт
23
Хульт
21
17
Фрик
27
Гудьонсен
27
Гудьонсен
17
Фрик
10
17
Бернхардссон
17
Бернхардссон
10
11
Ондрейка
19
19
11
Ондрейка
Остались в запасе
Мольде
Эльфсборг
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
25
Йохан Бакке
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
12
Педер Хоэль Лервик
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
99
Маудо Жарджуэ
ЦЗ
6
Noah Söderberg
ЦФ
8
Samuel Holmén
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
25
Йохан Бакке
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
12
Педер Хоэль Лервик
ЦФ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
99
Маудо Жарджуэ
ЦЗ
6
Noah Söderberg
ЦФ
8
Samuel Holmén
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Мольде - Эльфсборг
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
Новости команд
Все
Мольде
Эльфсборг
Экс-динамовец возглавил «Пизу» из Серии А
3 февраля
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках
2025.02.14 09:08
Экс-динамовец возглавил «Пизу» из Серии А
3 февраля
12 команд вылетели из Лиги Европы и завершили евросезон
2025.01.31 01:15
Лига Европы. Победы «МЮ», «Тоттенхэма», «Ромы» и «Аякса», ПАОК Чалова и Оздоева проиграл
2025.01.31 00:58
«Тоттенхэм» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
2025.01.30 21:50
«Эльфсборг» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025
2025.01.23 21:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+