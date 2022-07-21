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Лига конференций 2026/2027
Кызыл-Жар - Осиек
Кызыл-Жар - Осиек: обзор матча 21 июля 2022
Кызыл-Жар
21.07.2022, четверг, 15:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 2
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Осиек
84'
Д. Неясмич (АГ)
58'
M. Topčagić
76'
Л. Кляйнхайзлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кызыл-Жар - Осиек
90'
+3
Желтая карточка
К. Бартолец
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Неясмич
84'
84'
Замена
М. Жапер
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
84'
Замена
Н. Янжич
️️️️
И. Фиолич
Замена
Е. Козлов
️️️️
М. Гурман
82'
Замена
Т. Мульдинов
️️️️
П. Подио
82'
76'
ГОЛ! 0:2!
Л. Кляйнхайзлер
70'
Замена
Р. Миерес
️️️️
M. Topčagić
70'
Замена
К. Ловрич
️️️️
M. Caktas
Вторая желтая
Ж. Мартинс
69'
Замена
С. Тихоновский
️️️️
П. Яковлев
62'
58'
ГОЛ! 0:1!
M. Topčagić
Пас отдал
М. Юрчевич
55'
Замена
М. Юрчевич
️️️️
М. Леовац
Желтая карточка
Ж. Мартинс
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
77
Матео Музек
ЦЗ
4
Марк Гурман
ЦЗ
5
Валерий Каршакевич
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
10
Юрий Бушман
ЦП
12
Мусса Коне
ЦП
88
Жан Мартинс
ЦП
24
Пабло Подио
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Осиек
1
Ивица Ивушич
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
5
Миле Скорич
ЦЗ
29
Slavko Bralic
ЦЗ
6
Дарко Неясмич
ОП
23
Петар Брлек
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
9
Mihret Topčagić
ЦФ
25
Mijo Caktas
ЦФ
Кызыл-Жар
1
Владимир Логиновский
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
16
Гиорги Иваниадзе
ЦФ
32
Вадим Петров
ЦФ
15
Дмитрий Шмидт
ЦФ
8
Рафаил Оспанов
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
11
Никола Янжич
ЛЗ
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
11
Mato Milos
ЦЗ
34
Кристиян Ловрич
ЛВ
6
Михаэл Жапер
ОП
8
Diego Barri
ЦП
9
Antonio Mance
ЦФ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
13
Рамон Миерес
ЦФ
3-1-4-1-1
22
Лобанцев
77
Музек
4
Гурман
5
Каршакевич
20
Тапалов
10
Бушман
88
Мартинс
24
Подио
12
Коне
91
Яковлев
29
Лобжанидзе
4-1-2-1-2
1
Ивушич
2
Бартолец
5
Скорич
29
22
Леовац
6
Неясмич
23
Брлек
17
Фиолич
30
Кляйнхайзлер
25
9
91
Яковлев
26
Тихоновский
26
Тихоновский
91
Яковлев
24
Подио
7
Мульдинов
7
Мульдинов
24
Подио
4
Гурман
7
Козлов
7
Козлов
4
Гурман
17
Фиолич
11
Янжич
11
Янжич
17
Фиолич
22
Леовац
4
Юрчевич
4
Юрчевич
22
Леовац
30
Кляйнхайзлер
6
Жапер
6
Жапер
30
Кляйнхайзлер
25
34
Ловрич
34
Ловрич
25
9
13
Миерес
13
Миерес
9
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Осиек
1
Владимир Логиновский
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
16
Гиорги Иваниадзе
ЦФ
32
Вадим Петров
ЦФ
15
Дмитрий Шмидт
ЦФ
8
Рафаил Оспанов
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
31
Марко Маленица
ВР
11
Mato Milos
ЦЗ
8
Diego Barri
ЦП
9
Antonio Mance
ЦФ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Логиновский
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
16
Гиорги Иваниадзе
ЦФ
32
Вадим Петров
ЦФ
15
Дмитрий Шмидт
ЦФ
8
Рафаил Оспанов
ЦФ
Остались в запасе
31
Марко Маленица
ВР
11
Mato Milos
ЦЗ
8
Diego Barri
ЦП
9
Antonio Mance
ЦФ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Кызыл-Жар - Осиек
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
- : -
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Осиек
1 : 1
17.10.2026
Горица
Информация о матче
Стадион:
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