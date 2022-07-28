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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Осиек - Кызыл-Жар
Осиек - Кызыл-Жар: обзор матча 28 июля 2022
Осиек
28.07.2022, четверг, 21:30
Лига конференций, 2 раунд
0 : 2
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Кызыл-Жар
62'
Г. Иваниадзе
71'
М. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Осиек - Кызыл-Жар
87'
Желтая карточка
О. Мурачев
Желтая карточка
М. Юрчевич
85'
83'
Желтая карточка
М. Лобанцев
82'
Замена
О. Мурачев
️️️️
Э. Лобжанидзе
Замена
A. Mance
️️️️
И. Фиолич
82'
Замена
M. Milos
️️️️
К. Бартолец
74'
71'
ГОЛ! 0:2!
М. Коне
Пас отдал
Ю. Бушман
71'
Замена
Т. Мульдинов
️️️️
П. Яковлев
62'
ГОЛ! 0:1!
Г. Иваниадзе
Пас отдал
Е. Тапалов
Замена
M. Caktas
️️️️
К. Ловрич
62'
60'
Замена
Г. Иваниадзе
️️️️
Е. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
1
Ивица Ивушич
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
5
Миле Скорич
ЦЗ
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
34
Кристиян Ловрич
ЛВ
6
Дарко Неясмич
ОП
23
Петар Брлек
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
13
Рамон Миерес
ЦФ
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
4
Марк Гурман
ЦЗ
5
Валерий Каршакевич
ЦЗ
77
Матео Музек
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
12
Мусса Коне
ЦП
24
Пабло Подио
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Евгений Козлов
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
11
Никола Янжич
ЛЗ
29
Slavko Bralic
ЦЗ
11
Mato Milos
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
8
Diego Barri
ЦП
9
Antonio Mance
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
7
Шиме Гржан
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦФ
25
Mijo Caktas
ЦФ
Кызыл-Жар
1
Владимир Логиновский
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
32
Вадим Петров
ЦФ
8
Рафаил Оспанов
ЦФ
16
Гиорги Иваниадзе
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ивушич
4
Юрчевич
5
Скорич
22
Лончар
2
Бартолец
6
Неясмич
23
Брлек
17
Фиолич
34
Ловрич
30
Кляйнхайзлер
13
Миерес
3-1-3-1-2
22
Лобанцев
4
Гурман
5
Каршакевич
77
Музек
20
Тапалов
12
Коне
24
Подио
10
Бушман
91
Яковлев
29
Лобжанидзе
7
Козлов
2
Бартолец
11
11
2
Бартолец
17
Фиолич
9
9
17
Фиолич
34
Ловрич
25
25
34
Ловрич
29
Лобжанидзе
3
Мурачев
3
Мурачев
29
Лобжанидзе
91
Яковлев
7
Мульдинов
7
Мульдинов
91
Яковлев
7
Козлов
16
Иваниадзе
16
Иваниадзе
7
Козлов
Остались в запасе
Осиек
Кызыл-Жар
31
Марко Маленица
ВР
11
Никола Янжич
ЛЗ
29
Slavko Bralic
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
8
Diego Barri
ЦП
9
Дион Бельо
ЦФ
7
Шиме Гржан
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦФ
1
Владимир Логиновский
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
32
Вадим Петров
ЦФ
8
Рафаил Оспанов
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
31
Марко Маленица
ВР
11
Никола Янжич
ЛЗ
29
Slavko Bralic
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
8
Diego Barri
ЦП
9
Дион Бельо
ЦФ
7
Шиме Гржан
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Логиновский
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
32
Вадим Петров
ЦФ
8
Рафаил Оспанов
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Осиек - Кызыл-Жар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
- : -
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Осиек
1 : 1
17.10.2026
Горица
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Информация о матче
Стадион:
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