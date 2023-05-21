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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Челси
Манчестер Сити - Челси: обзор матча 21 мая 2023
Манчестер Сити
21.05.2023, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 0
Завершен
Челси
12'
Х. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Челси
85'
Замена
К. Пулишич
️️️️
К. Хаверц
81'
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
Р. Лофтус-Чик
81'
Замена
К. Кулибали
️️️️
Л. Холл
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
С. Гомес
78'
Замена
Родри
️️️️
Э. Ляпорт
78'
Замена
Э. Холанд
️️️️
Р. Марез
74'
69'
Замена
М. Мудрик
️️️️
К. Галлахер
69'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
Р. Стерлинг
66'
Желтая карточка
К. Галлахер
Замена
Д. Стоунз
️️️️
М. Аканджи
57'
18'
Желтая карточка
К. Хаверц
ГОЛ! 1:0!
Х. Альварес
Пас отдал
К. Палмер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
13
Кепа
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
3-3-3-1
1
Ортега
2
Уокер
28
Аканджи
14
Ляпорт
17
Гомес
27
Филлипс
82
Льюис
47
Фоден
10
Палмер
26
Марез
19
Альварес
4-1-3-1-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
3
Силва
27
Чалоба
3
Фофана
17
Фернандес
3
Холл
20
Лофтус-Чик
8
Галлахер
19
Стерлинг
29
Хаверц
28
Аканджи
6
Стоунз
6
Стоунз
28
Аканджи
14
Ляпорт
16
Родри
16
Родри
14
Ляпорт
17
Гомес
26
Де Брюйне
26
Де Брюйне
17
Гомес
26
Марез
9
Холанд
9
Холанд
26
Марез
3
Холл
3
Кулибали
3
Кулибали
3
Холл
20
Лофтус-Чик
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
20
Лофтус-Чик
8
Галлахер
27
Мудрик
27
Мудрик
8
Галлахер
29
Хаверц
11
Пулишич
11
Пулишич
29
Хаверц
19
Стерлинг
20
Мадуэке
20
Мадуэке
19
Стерлинг
Остались в запасе
Манчестер Сити
Челси
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
16
Эдуар Менди
ВР
22
Хаким Зиеш
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Остались в запасе
16
Эдуар Менди
ВР
22
Хаким Зиеш
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Манчестер Сити - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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