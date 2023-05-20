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Брайтон - Саутгемптон

20.05.2023, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 37 тур Брайтон - Саутгемптон
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Матч начнется в 17:00 мск
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Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
17 тур
26 декабря, понедельник 18:00 Саутгемптон 1:3 Брайтон
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
34 тур
24 апреля, воскресенье 16:00 Брайтон 2:2 Саутгемптон
15 тур
4 декабря, суббота 18:00 Саутгемптон 1:1 Брайтон
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
28 тур
14 марта, воскресенье 15:00 Саутгемптон 1:2 Брайтон
11 тур
7 декабря, понедельник 23:00 Брайтон 1:2 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
36 тур
16 июля, четверг 22:15 Саутгемптон 1:1 Брайтон
3 тур
24 августа, суббота 17:00 Брайтон 0:2 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
32 тур
30 марта, суббота 18:00 Брайтон 0:1 Саутгемптон
5 тур
17 сентября, понедельник 22:00 Саутгемптон 2:2 Брайтон
Англия. Кубок лиги (2018/2019)
1/32 финала
28 августа, вторник 21:45 Брайтон 0:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
25 тур
31 января, среда 22:45 Саутгемптон 1:1 Брайтон
10 тур
29 октября, воскресенье 16:30 Брайтон 1:1 Саутгемптон
Товарищеские матчи 2014

31 июля, четверг 22:45 Брайтон 1:3 Саутгемптон
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
25 тур
2 января, понедельник 19:00 Брайтон 3:0 Саутгемптон
17 тур
19 ноября, суббота 19:00 Саутгемптон 3:0 Брайтон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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