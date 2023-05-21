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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Саутгемптон
Брайтон - Саутгемптон: обзор матча 21 мая 2023
Брайтон
21.05.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
3 : 1
Завершен
Саутгемптон
29'
Э. Фергюсон
40'
Э. Фергюсон
69'
П. Гросс
58'
М. Эльюнусси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Саутгемптон
Желтая карточка
Ф. Буонанотте
90'
+3
Замена
Я. Паул ван Хеке
️️️️
Л. Колуилл
89'
Замена
Б. Гилмор
️️️️
К. Митома
89'
77'
Замена
В. Ливраменто
️️️️
Д. Бри
Замена
Д. Ундав
️️️️
Й. Велтман
74'
Желтая карточка
Й. Велтман
71'
71'
Замена
С. Армстронг
️️️️
К. Алькарас
71'
Замена
К. Сулемана
️️️️
М. Эльюнусси
70'
Замена
Д. Баллард
️️️️
Д. Арибо
ГОЛ! 3:1!
П. Гросс
69'
67'
Желтая карточка
Д. Бри
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Э. Фергюсон
65'
64'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
58'
ГОЛ! 2:1!
М. Эльюнусси
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
Замена
Ф. Буонанотте
️️️️
Х. Энкисо
46'
43'
Желтая карточка
М. Эльюнусси
ГОЛ! 2:0!
Э. Фергюсон
Пас отдал
К. Митома
40'
34'
Желтая карточка
К. Алькарас
ГОЛ! 1:0!
Э. Фергюсон
Пас отдал
А. Мак Аллистер
29'
14'
Желтая карточка
Я. Беднарек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Рубен Селлес
Брайтон
38
Том МакГилл
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
23
Энди Моран
АП
21
Кэмерон Пьюпион
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
27
Ками Дойл
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
30
Пол Онуачу
ЦФ
23
Доминик Баллард
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Стил
2
Эступиньян
6
Колуилл
5
Данк
34
Велтман
25
Кайседо
13
Гросс
10
Мак Аллистер
22
Митома
10
Энкисо
11
Фергюсон
4-1-3-2
29
МакКарти
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
13
Лянко
14
Бри
45
Лавиа
30
Уорд-Проус
24
Алькарас
18
Арибо
32
Уолкотт
10
Эльюнусси
6
Колуилл
6
ван Хеке
6
ван Хеке
6
Колуилл
22
Митома
6
Гилмор
6
Гилмор
22
Митома
10
Энкисо
10
Буонанотте
10
Буонанотте
10
Энкисо
11
Фергюсон
18
Уэлбек
18
Уэлбек
11
Фергюсон
34
Велтман
26
Ундав
26
Ундав
34
Велтман
14
Бри
2
Ливраменто
2
Ливраменто
14
Бри
24
Алькарас
17
Армстронг
17
Армстронг
24
Алькарас
10
Эльюнусси
7
Сулемана
7
Сулемана
10
Эльюнусси
18
Арибо
23
Баллард
23
Баллард
18
Арибо
Остались в запасе
Брайтон
Саутгемптон
38
Том МакГилл
ВР
26
Ясин Аяри
ЦП
23
Энди Моран
АП
21
Кэмерон Пьюпион
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Ками Дойл
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Рубен Селлес
Остались в запасе
38
Том МакГилл
ВР
26
Ясин Аяри
ЦП
23
Энди Моран
АП
21
Кэмерон Пьюпион
АП
Остались в запасе
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Ками Дойл
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Рубен Селлес
Статистика матча Брайтон - Саутгемптон
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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