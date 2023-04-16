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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Арсенал
Вест Хэм - Арсенал: обзор матча 16 апреля 2023
Вест Хэм
16.04.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
33'
С. Бенрахма (П)
55'
Д. Боуэн
7'
Г. Жезус
10'
М. Эдегор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Арсенал
Замена
П. Форнальс
️️️️
С. Бенрахма
90'
+1
90'
+1
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
М. Эдегор
Замена
Ф. Даунс
️️️️
Л. Пакета
88'
Замена
М. Корне
️️️️
М. Антонио
87'
85'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
К. Тирни
85'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Г. Мартинелли
Желтая карточка
А. Крессуэлл
83'
67'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Т. Парти
67'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Г. Жезус
ГОЛ! 2:2!
Д. Боуэн
Пас отдал
Т. Керер
55'
52'
Пенальти не реализован!
Б. Сака
45'
+4
Желтая карточка
Г. Жезус
35'
Желтая карточка
Т. Парти
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Бенрахма
33'
10'
ГОЛ! 0:2!
М. Эдегор
Пас отдал
Г. Мартинелли
7'
ГОЛ! 0:1!
Г. Жезус
Пас отдал
Б. Уайт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
94
Джозеф Ананг
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
4
Зума
6
Керер
34
Цоуфал
28
Соучек
41
Райс
10
Бенрахма
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
4
Уайт
6
Холдинг
6
Габриэль
63
Тирни
34
Джака
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
9
Жезус
11
Пакета
4
Даунс
4
Даунс
11
Пакета
10
Бенрахма
8
Форнальс
8
Форнальс
10
Бенрахма
18
Антонио
70
Корне
70
Корне
18
Антонио
9
Жезус
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
9
Жезус
63
Тирни
20
Виейра
20
Виейра
63
Тирни
18
Парти
19
Троссард
19
Троссард
18
Парти
7
Мартинелли
17
Нелсон
17
Нелсон
7
Мартинелли
8
Эдегор
9
Нкетиа
9
Нкетиа
8
Эдегор
Остались в запасе
Вест Хэм
Арсенал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
94
Джозеф Ананг
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
30
Мэтт Тернер
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
94
Джозеф Ананг
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Вест Хэм - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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