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Саутгемптон - Лестер

04.03.2023, Суббота, 20:30 мск Англия. Премьер-лига, 26 тур Саутгемптон - Лестер
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
3 тур
20 августа, суббота 17:00 Лестер 1:2 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
38 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Лестер 4:1 Саутгемптон
14 тур
1 декабря, среда 22:30 Саутгемптон 2:2 Лестер
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
34 тур
30 апреля, пятница 22:00 Саутгемптон 1:1 Лестер
19 тур
16 января, суббота 23:00 Лестер 2:0 Саутгемптон
Англия. Кубок (2020/2021)
1/2 финала
18 апреля, воскресенье 20:30 Лестер 1:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
22 тур
11 января, суббота 18:00 Лестер 1:2 Саутгемптон
10 тур
25 октября, пятница 22:00 Саутгемптон 0:9 Лестер
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
22 тур
12 января, суббота 18:00 Лестер 1:2 Саутгемптон
3 тур
25 августа, суббота 17:00 Саутгемптон 1:2 Лестер
Англия. Кубок лиги (2018/2019)
1/8 финала
27 ноября, вторник 22:45 Лестер 0:0
(6:5)п		 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
35 тур
19 апреля, четверг 21:45 Лестер 0:0 Саутгемптон
17 тур
13 декабря, среда 22:45 Саутгемптон 1:4 Лестер
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
22 тур
22 января, воскресенье 15:00 Саутгемптон 3:0 Лестер
7 тур
2 октября, воскресенье 16:15 Лестер 0:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
32 тур
3 апреля, воскресенье 15:30 Лестер 1:0 Саутгемптон
9 тур
17 октября, суббота 17:00 Саутгемптон 2:2 Лестер
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
36 тур
9 мая, суббота 17:00 Лестер 2:0 Саутгемптон
11 тур
8 ноября, суббота 18:00 Саутгемптон 2:0 Лестер
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
27 тур
23 января, понедельник 23:45 Саутгемптон 0:2 Лестер
5 тур
27 августа, суббота 18:00 Лестер 3:2 Саутгемптон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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