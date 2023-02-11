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Саутгемптон - Вулверхэмптон
Саутгемптон - Вулверхэмптон: обзор матча 11 февраля 2023
Саутгемптон
11.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
24'
К. Алькарас
73'
Я. Беднарек (АГ)
87'
Ж. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Вулверхэмптон
Замена
С. Армстронг
️️️️
Р. Лавиа
89'
87'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Гомес
84'
Замена
Х. Кастро
️️️️
Н. Семеду
Замена
С. Эдози
️️️️
Д. Бри
80'
Замена
Д. Арибо
️️️️
К. Алькарас
79'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
П. Онуачу
75'
Замена
Лянко
️️️️
Р. Перро
75'
73'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Я. Беднарек
70'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
М. Нуньес
59'
Замена
Д. Коста
️️️️
М. Кунья
46'
Замена
У. Буэно
️️️️
Р. Айт Нури
46'
Замена
А. Траоре
️️️️
Ж. Моутинью
Желтая карточка
Э. Мэйтленд-Найлс
37'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
35'
30'
Желтая карточка
Р. Айт Нури
27'
Вторая желтая
М. Лемина
ГОЛ! 1:0!
К. Алькарас
24'
23'
Желтая карточка
Н. Семеду
9'
Желтая карточка
М. Лемина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
24
Карлос Алькарас
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
13
Лянко
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Базуну
15
Перро
5
Беднарек
22
Салису
14
Бри
45
Лавиа
24
Алькарас
30
Уорд-Проус
2
Мэйтленд-Найлс
7
Сулемана
30
Онуачу
4-2-2-1-1
1
Са
27
Семеду
15
Доусон
3
Килман
21
Айт Нури
99
Лемина
8
Невеш
8
Моутинью
27
Нуньес
7
Сарабия
10
Кунья
15
Перро
13
Лянко
13
Лянко
15
Перро
24
Алькарас
18
Арибо
18
Арибо
24
Алькарас
45
Лавиа
17
Армстронг
17
Армстронг
45
Лавиа
14
Бри
23
Эдози
23
Эдози
14
Бри
30
Онуачу
19
Адамс
19
Адамс
30
Онуачу
21
Айт Нури
3
Буэно
3
Буэно
21
Айт Нури
27
Семеду
17
Кастро
17
Кастро
27
Семеду
27
Нуньес
35
Гомес
35
Гомес
27
Нуньес
8
Моутинью
24
Траоре
24
Траоре
8
Моутинью
10
Кунья
19
Коста
19
Коста
10
Кунья
Остались в запасе
Саутгемптон
Вулверхэмптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
32
Тео Уолкотт
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
25
Дэниэл Бентли
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
32
Тео Уолкотт
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Саутгемптон - Вулверхэмптон
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
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