Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Ноттингем Форест
Вулверхэмптон - Ноттингем Форест: обзор матча 15 октября 2022
Вулверхэмптон
15.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
56'
Р. Невеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Ноттингем Форест
Желтая карточка
Д. Ходж
90'
+7
Замена
У. Буэно
️️️️
Р. Айт Нури
90'
+2
Замена
Д. Ходж
️️️️
М. Нуньес
90'
+2
89'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Г. Тоффоло
Замена
Н. Семеду
️️️️
А. Траоре
85'
84'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
Р. Фройлер
Замена
Х. Хванг
️️️️
Д. Коста
82'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Ж. Моутинью
82'
Желтая карточка
Д. Поденсе
80'
70'
Замена
О. Мангала
️️️️
Ш. Куяте
70'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Э. Деннис
67'
Желтая карточка
С. Маккена
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Невеш
56'
16'
Желтая карточка
Э. Деннис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Ноттингем Форест
1
Дин Хендерсон
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Вулверхэмптон
20
Матия Шаркич
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
71
Джо Ходж
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Са
21
Айт Нури
3
Килман
24
Тоти
17
Кастро
8
Невеш
8
Моутинью
27
Нуньес
24
Траоре
19
Коста
11
Поденсе
4-1-3-1-1
1
Хендерсон
3
Уильямс
27
Кук
26
Маккена
15
Тоффоло
8
Куяте
22
Йетс
19
Фройлер
10
Гиббс-Уайт
22
Джонсон
17
Деннис
21
Айт Нури
3
Буэно
3
Буэно
21
Айт Нури
24
Траоре
27
Семеду
27
Семеду
24
Траоре
27
Нуньес
71
Ходж
71
Ходж
27
Нуньес
8
Моутинью
12
Траоре
12
Траоре
8
Моутинью
19
Коста
7
Хванг
7
Хванг
19
Коста
8
Куяте
23
Мангала
23
Мангала
8
Куяте
17
Деннис
77
Лингард
77
Лингард
17
Деннис
15
Тоффоло
9
Сарридж
9
Сарридж
15
Тоффоло
19
Фройлер
14
Авонийи
14
Авонийи
19
Фройлер
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ноттингем Форест
20
Матия Шаркич
ВР
15
Йерсон Москера
ЦЗ
20
Чем Кэмпбелл
АП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Главный тренер
Бруну Лажи
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
15
Йерсон Москера
ЦЗ
20
Чем Кэмпбелл
АП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Вулверхэмптон - Ноттингем Форест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
Новости команд
Все
Вулверхэмптон
Ноттингем Форест
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
09:13
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
09:13
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+