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АПЛ 2026/2027
Челси - Вулверхэмптон
Челси - Вулверхэмптон: обзор матча 08 октября 2022
Челси
08.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
45+3'
К. Хаверц
54'
К. Пулишич
90'
А. Броя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Вулверхэмптон
ГОЛ! 3:0!
А. Броя
Пас отдал
М. Ковачич
90'
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
К. Галлахер
87'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
К. Хаверц
87'
72'
Замена
Ч. Кэмпбелл
️️️️
А. Траоре
72'
Замена
Р. Айт Нури
️️️️
Х. Кастро
Замена
А. Броя
️️️️
М. Маунт
72'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
К. Пулишич
72'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Р. Лофтус-Чик
66'
Желтая карточка
Жоржиньо
61'
57'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Д. Коста
ГОЛ! 2:0!
К. Пулишич
Пас отдал
М. Маунт
54'
ГОЛ! 1:0!
К. Хаверц
Пас отдал
М. Маунт
45'
+3
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Вулверхэмптон
20
Матия Шаркич
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
4-3-2-1
13
Кепа
17
Кукурелья
27
Чалоба
3
Кулибали
3
Аспиликуэта
20
Лофтус-Чик
21
Жоржиньо
8
Галлахер
7
Маунт
11
Пулишич
29
Хаверц
4-2-2-2
1
Са
27
Семеду
3
Килман
24
Тоти
17
Кастро
27
Нуньес
8
Моутинью
24
Траоре
11
Гедеш
19
Коста
11
Поденсе
11
Пулишич
24
Джеймс
24
Джеймс
11
Пулишич
8
Галлахер
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Галлахер
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
8
Ковачич
20
Лофтус-Чик
29
Хаверц
22
Зиеш
22
Зиеш
29
Хаверц
7
Маунт
27
Броя
27
Броя
7
Маунт
17
Кастро
21
Айт Нури
21
Айт Нури
17
Кастро
24
Траоре
20
Кэмпбелл
20
Кэмпбелл
24
Траоре
19
Коста
7
Хванг
7
Хванг
19
Коста
Остались в запасе
Челси
Вулверхэмптон
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
20
Матия Шаркич
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Челси - Вулверхэмптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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