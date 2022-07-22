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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Силькеборг
Мидтьюлланд - Силькеборг: обзор матча 22 июля 2022
Мидтьюлланд
22.07.2022, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Силькеборг
51'
А. Дрейер
31'
Н. Валлис
57'
А. Клинге
62'
Н. Хелениус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Силькеборг
78'
Замена
Р. Гояни
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
Замена
К. Куаку
️️️️
Шарлес
78'
Замена
С. Гартенманн
️️️️
Х. Дальсгаард
72'
Замена
О. Серенсен
️️️️
М. Тюхосен
72'
62'
ГОЛ! 1:3!
Н. Хелениус
Пас отдал
О. Сонне
61'
Желтая карточка
Т. Сальквист
Замена
С. Каба
️️️️
Г. Исаксен
59'
57'
ГОЛ! 1:2!
А. Клинге
Пас отдал
О. Сонне
ГОЛ! 1:1!
А. Дрейер
Пас отдал
Шарлес
51'
Желтая карточка
Р. Онидика
45'
37'
Желтая карточка
А. Клинге
31'
ГОЛ! 0:1!
Н. Валлис
Пас отдал
Р. Карстенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
35
Шарлес
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Мидтьюлланд
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
26
Крис Куаку
ЦП
1
David Ousted
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
14
Эдвард Чилуфья
ЦФ
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
18
Мадс Каалунд
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
16
Frederik Carstensen
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Олафссон
17
Тюхосен
18
Жуниньо
2
Андерссон
44
Дир
25
Онидика
3
Дальсгаард
35
Шарлес
11
Исаксен
10
Дрейер
9
Линд
2-3-5
1
Ларсен
3
Феликс
29
Карстенсен
23
Тордарсон
6
Бринк
7
Валлис
19
Клинге
22
Сонне
3
Сальквист
9
Хелениус
4
Энгель
3
Дальсгаард
3
Гартенманн
3
Гартенманн
3
Дальсгаард
17
Тюхосен
18
Серенсен
18
Серенсен
17
Тюхосен
35
Шарлес
26
Куаку
26
Куаку
35
Шарлес
11
Исаксен
9
Каба
9
Каба
11
Исаксен
23
Тордарсон
23
Гояни
23
Гояни
23
Тордарсон
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Силькеборг
29
Паулиньо
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
1
David Ousted
ЦФ
14
Эдвард Чилуфья
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
1
Оскар Хедвалль
ВР
18
Мадс Каалунд
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
16
Frederik Carstensen
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Остались в запасе
29
Паулиньо
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
1
David Ousted
ЦФ
14
Эдвард Чилуфья
ЦФ
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
18
Мадс Каалунд
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
16
Frederik Carstensen
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Ким Поульсен
Статистика матча Мидтьюлланд - Силькеборг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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