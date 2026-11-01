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Расписание матчей
Россия. Зимний кубок РПЛ
Сочи - ЦСКА
Сочи - ЦСКА: обзор матча 07 июля 2022
Сочи
07.07.2022, четверг, 20:00
Кубок PARI Премьер, 1 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
60'
А. Макарчук
4'
И. Дивеев
6'
Ф. Чалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - ЦСКА
89'
Замена
З. Тарба
️️️️
К. Кучаев
72'
Замена
В. Яковлев
️️️️
Х. Карраскаль
Желтая карточка
И. Юрганов
66'
61'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Чалов
ГОЛ! 1:2!
А. Макарчук
60'
52'
Желтая карточка
Х. Медина
46'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
М. Мухин
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
А. Юсупов
46'
Замена
Т. Шипунов
️️️️
К. Нобоа
46'
Желтая карточка
В. Ангбан
29'
Желтая карточка
К. Заика
23'
6'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Чалов
4'
ГОЛ! 0:1!
И. Дивеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Обляков
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
6
Заур Тарба
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
10
Эдуард Багринцев
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Адамов
32
Терехов
40
Юрганов
45
Миладинович
17
Макарчук
27
Заика
7
Ангбан
16
Нобоа
4
Юсупов
23
Ушатов
9
Сарвели
3-1-3-3
49
Тороп
22
Гайич
90
Лукин
78
Дивеев
16
Мухин
28
Медина
15
Карраскаль
10
Обляков
63
Чалов
18
Кучаев
19
Зайнутдинов
16
Нобоа
20
Шипунов
20
Шипунов
16
Нобоа
4
Юсупов
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
4
Юсупов
18
Кучаев
6
Тарба
6
Тарба
18
Кучаев
16
Мухин
19
Ермаков
19
Ермаков
16
Мухин
63
Чалов
91
Заболотный
91
Заболотный
63
Чалов
15
Карраскаль
14
Яковлев
14
Яковлев
15
Карраскаль
Остались в запасе
Сочи
ЦСКА
12
Николай Заболотный
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
18
Никита Бурмистров
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
10
Эдуард Багринцев
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
18
Никита Бурмистров
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
10
Эдуард Багринцев
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Сочи - ЦСКА
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Стадион:
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