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Расписание матчей
Лига наций
Швейцария - Португалия
Швейцария - Португалия: обзор матча 12 июня 2022
Швейцария
12.06.2022, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа A2, 4 тур
1 : 0
Завершен
Португалия
1'
Х. Сеферович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Швейцария - Португалия
82'
Замена
Р. Орта
️️️️
Р. Невеш
Желтая карточка
Й. Омлин
80'
Замена
М. Эбишер
️️️️
Д. Соу
79'
Замена
Л. Стержиу
️️️️
Р. Родригес
79'
74'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Б. Фернандеш
Замена
С. Цубер
️️️️
Б. Эмболо
65'
62'
Замена
Б. Силва
️️️️
Витинья
62'
Замена
Д. Жота
️️️️
Р. Леау
59'
Желтая карточка
Ж. Канселу
46'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Отавио
Замена
Р. Штеффен
️️️️
С. Видмер
46'
Желтая карточка
С. Видмер
34'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Д. Шакири
21'
13'
Желтая карточка
Д. Перейра
ГОЛ! 1:0!
Х. Сеферович
Пас отдал
С. Видмер
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
21
Йонас Омлин
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
23
Витинья
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
16
Отавио
АП
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
22
Фабиан Шер
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
2
Леонидас Стержиу
ЦЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
20
Михел Эбишер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
10
Зеки Амдуни
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Португалия
12
Руй Силва
ВР
1
Диогу Кошта
ВР
5
Давид Карму
ЦЗ
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
24
Рикарду Орта
ЛВ
21
Диогу Жота
ЛВ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
14
Вильям Карвалью
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
4-1-2-1-2
21
Омлин
13
Родригес
5
Аканджи
4
Эльведи
3
Видмер
10
Джака
8
Фройлер
15
Соу
23
Шакири
7
Эмболо
9
Сеферович
3-2-1-3-1
1
Патрисиу
20
Канселу
3
Пепе
19
Мендеш
13
Перейра
21
Невеш
23
Витинья
8
Фернандеш
16
Отавио
7
Леау
9
Силва
23
Шакири
23
Окафор
23
Окафор
23
Шакири
13
Родригес
2
Стержиу
2
Стержиу
13
Родригес
7
Эмболо
14
Цубер
14
Цубер
7
Эмболо
15
Соу
20
Эбишер
20
Эбишер
15
Соу
3
Видмер
11
Штеффен
11
Штеффен
3
Видмер
21
Невеш
24
Орта
24
Орта
21
Невеш
8
Фернандеш
6
Нуньес
6
Нуньес
8
Фернандеш
23
Витинья
10
Силва
10
Силва
23
Витинья
7
Леау
21
Жота
21
Жота
7
Леау
16
Отавио
7
Гедеш
7
Гедеш
16
Отавио
Остались в запасе
Швейцария
Португалия
1
Янн Зоммер
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
22
Фабиан Шер
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
10
Зеки Амдуни
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
12
Руй Силва
ВР
1
Диогу Кошта
ВР
5
Давид Карму
ЦЗ
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
1
Янн Зоммер
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
22
Фабиан Шер
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
10
Зеки Амдуни
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Остались в запасе
12
Руй Силва
ВР
1
Диогу Кошта
ВР
5
Давид Карму
ЦЗ
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Швейцария - Португалия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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