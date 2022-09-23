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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия - Эквадор
Саудовская Аравия - Эквадор: обзор матча 23 сентября 2022
Саудовская Аравия
23.09.2022, пятница, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Эквадор
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Саудовская Аравия - Эквадор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
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