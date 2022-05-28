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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Реал
Ливерпуль - Реал: обзор матча 28 мая 2022
Ливерпуль
28.05.2022, суббота, 22:00
Лига чемпионов, Финал
0 : 1
Завершен
Реал
59'
Винисиус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Реал
90'
+3
Замена
Родриго
️️️️
Винисиус
90'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Л. Модрич
85'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Ф. Вальверде
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Т. Алькантара
77'
Замена
Н. Кейта
️️️️
Д. Хендерсон
77'
Замена
Д. Жота
️️️️
Л. Диас
65'
Желтая карточка
Фабиньо
62'
59'
ГОЛ! 0:1!
Винисиус
Пас отдал
Ф. Вальверде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
14
Луис Диас
ЛФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
6
Алькантара
10
Мане
10
Салах
14
Диас
4-1-3-1-1
1
Куртуа
26
Карвахаль
3
Милитао
5
Алаба
23
Менди
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
8
Вальверде
7
Винисиус
9
Бензема
14
Хендерсон
8
Кейта
8
Кейта
14
Хендерсон
14
Диас
20
Жота
20
Жота
14
Диас
6
Алькантара
9
Фирмино
9
Фирмино
6
Алькантара
8
Вальверде
6
Камавинга
6
Камавинга
8
Вальверде
14
Модрич
25
Себальос
25
Себальос
14
Модрич
7
Винисиус
11
Родриго
11
Родриго
7
Винисиус
Остались в запасе
Ливерпуль
Реал
10
Харви Эллиот
АП
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
22
Иско
АП
10
Эден Азар
ЛВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
10
Харви Эллиот
АП
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
22
Иско
АП
10
Эден Азар
ЛВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Ливерпуль - Реал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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