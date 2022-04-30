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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Баник
Словацко - Баник: обзор матча 30 апреля 2022
Словацко
30.04.2022, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, группа A, 2 тур
3 : 1
Завершен
Баник
55'
В. Юрецка (П)
70'
В. Юрецка
90+5'
В. Юрецка
6'
И. Клима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словацко - Баник
ГОЛ! 3:1!
В. Юрецка
90'
+5
Замена
Ф. Вехета
️️️️
Л. Садилек
90'
+2
86'
Замена
Л. Будински
️️️️
Ф. Калоц
86'
Замена
Я. Покорны
️️️️
Л. Такакш
83'
Желтая карточка
Д. Ндефе
Замена
П. Шимко
️️️️
Д. Хользер
78'
Замена
М. Томич
️️️️
Я. Калабишка
78'
71'
Замена
Н. Кузманович
️️️️
И. Клима
ГОЛ! 2:1!
В. Юрецка
Пас отдал
М. Хавлик
70'
Замена
В. Левин
️️️️
В. Даничек
66'
Желтая карточка
Л. Садилек
60'
58'
Замена
Л. Алмаши
️️️️
Д. Бухта
55'
Желтая карточка
Д. Лишка
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Юрецка
55'
53'
Желтая карточка
J. Lastuvka
Замена
В. Юрецка
️️️️
М. Кохут
46'
6'
ГОЛ! 0:1!
И. Клима
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
18
Лукаш Садилек
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
22
Ригино Сисилия
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Баник
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
9
Daniel Smekal
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
31
Иржи Борек
ЦФ
27
Михал Томич
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Баник
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
3-5-1-1
1
Нгуйен
3
Кадлец
6
Хофманн
95
Хользер
20
Хавлик
28
Даничек
21
Кохут
91
Калабишка
23
Рейнберк
18
Садилек
22
Сисилия
4-5-2
22
Такакш
27
Лишка
25
2
Ндефе
9
14
19
Бухта
26
Калоц
5
23
Клима
0
95
Хользер
4
Шимко
4
Шимко
95
Хользер
28
Даничек
88
Левин
88
Левин
28
Даничек
18
Садилек
27
Вехета
27
Вехета
18
Садилек
91
Калабишка
27
Томич
27
Томич
91
Калабишка
21
Кохут
15
Юрецка
15
Юрецка
21
Кохут
22
Такакш
38
Покорны
38
Покорны
22
Такакш
26
Калоц
32
Будински
32
Будински
26
Калоц
23
Клима
11
Кузманович
11
Кузманович
23
Клима
19
Бухта
99
Алмаши
99
Алмаши
19
Бухта
Остались в запасе
Словацко
Баник
11
Милан Петржела
ЦП
31
Иржи Борек
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
1
Viktor Budinský
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
11
Милан Петржела
ЦП
31
Иржи Борек
ЦФ
Остались в запасе
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
1
Viktor Budinský
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Словацко - Баник
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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