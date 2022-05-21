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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Генк
Мехелен - Генк: обзор матча 21 мая 2022
Мехелен
21.05.2022, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, группа B, 6 тур
0 : 0
Завершен
Генк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Генк
88'
Желтая карточка
А. Пресиадо
Замена
С. Гуэ
️️️️
К. Мрабти
82'
Замена
Б. ван ден Эйнден
️️️️
В. Соуза
81'
73'
Замена
Х. Артеага
️️️️
С. Юклеред
Замена
М. Швед
️️️️
Г. Энгвалль
71'
59'
Замена
П. Грошовски
️️️️
А. Уаттара
59'
Замена
Л. Ойен
️️️️
Д. Пайнтсил
Замена
Ж. Хайреманс
️️️️
O. Kaya
57'
Желтая карточка
В. Соуза
54'
49'
Желтая карточка
М. МакКензи
Желтая карточка
J. Van Hecke
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
5
Dries Wouters
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
8
Onur Kaya
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Мехелен
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
39
Milan Robberechts
ЦФ
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
11
Люка Ойен
АП
90
Андраш Немет
ЦФ
2-3-5
1
30
5
5
Соуза
17
Скофс
8
6
9
Энгвалль
10
Сторм
5
Ван Хоренбек
28
Мрабти
4-3-2-1
1
Лейсен
23
Пресиадо
26
Лукуми
32
Уаттара
3
МакКензи
28
Пайнтсил
18
Юклеред
8
Хейнен
10
Ито
42
Торстведт
30
Онуачу
9
Энгвалль
9
Швед
9
Швед
9
Энгвалль
5
Соуза
6
ван ден Эйнден
6
ван ден Эйнден
5
Соуза
28
Мрабти
10
Гуэ
10
Гуэ
28
Мрабти
8
11
Хайреманс
11
Хайреманс
8
18
Юклеред
3
Артеага
3
Артеага
18
Юклеред
32
Уаттара
17
Грошовски
17
Грошовски
32
Уаттара
28
Пайнтсил
11
Ойен
11
Ойен
28
Пайнтсил
Остались в запасе
Мехелен
Генк
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
39
Milan Robberechts
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
26
Мартен Вандевордт
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
39
Milan Robberechts
ЦФ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Мехелен - Генк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Аргосстадион
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