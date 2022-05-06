Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Генк
Шарлеруа - Генк: обзор матча 06 мая 2022
Шарлеруа
06.05.2022, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, группа B, 3 тур
2 : 2
Завершен
Генк
45'
В. Байо
90+3'
В. Байо
80'
П. Онуачу
84'
К. Торстведт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Генк
ГОЛ! 2:2!
В. Байо
Пас отдал
Р. Мориока
90'
+3
Замена
Н. Петкевичюс
️️️️
С. Кнежевич
89'
89'
Замена
К. Куэста
️️️️
Л. Ойен
84'
ГОЛ! 1:2!
К. Торстведт
Замена
И. Мбенза
️️️️
Ж. Кайембе
82'
81'
Желтая карточка
Б. Хейнен
Желтая карточка
Д. Хейманс
80'
80'
ГОЛ! 1:1!
П. Онуачу
Пас отдал
Д. Ито
70'
Замена
Х. Артеага
️️️️
С. Юклеред
Замена
V. Ozornwafor
️️️️
А. Зорган
68'
46'
Замена
П. Онуачу
️️️️
Д. Пайнтсил
46'
Замена
К. Торстведт
️️️️
Т. Бонгонда
ГОЛ! 1:0!
В. Байо
Пас отдал
К. Нкуба
45'
Желтая карточка
Э. Коффи
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
8
Адем Зорган
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
8
Али Голизаде
ЦФ
27
Кен Нкуба
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
18
Симен Юклеред
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Люка Ойен
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Дзюня Ито
ПВ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Шарлеруа
21
Бингуру Камара
ВР
7
Исаак Мбенза
ЦП
2
Мартин Васински
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
24
Наурис Петкевичюс
ЦФ
Генк
39
Майк Пендерс
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
30
Пол Онуачу
ЦФ
4-1-1-4
12
Коффи
18
Кайембе
25
Андреу
29
Бессил
5
Кнежевич
8
Зорган
38
Хейманс
8
Голизаде
21
Зарури
15
Байо
27
Нкуба
4-3-3
26
Вандевордт
23
Пресиадо
26
Лукуми
32
Уаттара
3
МакКензи
18
Юклеред
8
Хейнен
28
Пайнтсил
10
Ито
11
Ойен
10
Бонгонда
18
Кайембе
7
Мбенза
7
Мбенза
18
Кайембе
8
Зорган
26
26
8
Зорган
5
Кнежевич
24
Петкевичюс
24
Петкевичюс
5
Кнежевич
10
Бонгонда
42
Торстведт
42
Торстведт
10
Бонгонда
18
Юклеред
3
Артеага
3
Артеага
18
Юклеред
11
Ойен
46
Куэста
46
Куэста
11
Ойен
28
Пайнтсил
30
Онуачу
30
Онуачу
28
Пайнтсил
Остались в запасе
Шарлеруа
Генк
21
Бингуру Камара
ВР
2
Мартин Васински
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
Главный тренер
Карим Бельхосин
39
Майк Пендерс
ВР
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
2
Мартин Васински
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
Остались в запасе
39
Майк Пендерс
ВР
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Шарлеруа - Генк
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
Новости команд
Все
Шарлеруа
Генк
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
«Теперь пора зажечь в России». «Спартак» показал подборку голов Николсона в Бельгии
2021.12.22 00:13
7
«Спартак» объявил о переходе ямайца Николсона. Контракт – до 2026 года
2021.12.21 23:02
25
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+