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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Мехелен
Генк - Мехелен: обзор матча 29 апреля 2022
Генк
29.04.2022, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, группа B, 2 тур
4 : 2
Завершен
Мехелен
31'
Д. Муньос
80'
Т. Бонгонда
88'
Т. Бонгонда
90+5'
Д. Пайнтсил
60'
Ж. Хайреманс
84'
Р. Скофс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Мехелен
ГОЛ! 4:2!
Д. Пайнтсил
90'
+5
Замена
М. Садик
️️️️
Л. Ойен
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
Т. Бонгонда
88'
84'
ГОЛ! 2:2!
Р. Скофс
81'
Замена
Р. ван Дронгелен
️️️️
L. Bijker
ГОЛ! 2:1!
Т. Бонгонда
Пас отдал
Д. Пайнтсил
80'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
П. Онуачу
78'
75'
Желтая карточка
L. Bijker
69'
Желтая карточка
У. Кюйперс
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
А. Уаттара
69'
Замена
П. Грошовски
️️️️
К. Торстведт
69'
67'
Замена
Г. Энгвалль
️️️️
Ж. Хайреманс
62'
Замена
М. Швед
️️️️
Н. Сторм
60'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Хайреманс
Пас отдал
У. Кюйперс
ГОЛ! 1:0!
Д. Муньос
Пас отдал
Д. Ито
31'
Желтая карточка
А. Уаттара
25'
14'
Желтая карточка
Р. Скофс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
11
Люка Ойен
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
10
Никола Сторм
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Генк
39
Майк Пендерс
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
90
Андраш Немет
ЦФ
Мехелен
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
2
Iebe Swers
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
3-2-1-3-1
26
Вандевордт
3
МакКензи
26
Лукуми
32
Уаттара
3
Артеага
27
Муньос
8
Хейнен
42
Торстведт
11
Ойен
10
Ито
30
Онуачу
4-3-3
1
23
30
16
14
Уолш
5
Соуза
17
Скофс
11
Хайреманс
28
Мрабти
99
Кюйперс
10
Сторм
30
Онуачу
10
Бонгонда
10
Бонгонда
30
Онуачу
11
Ойен
15
Садик
15
Садик
11
Ойен
42
Торстведт
17
Грошовски
17
Грошовски
42
Торстведт
32
Уаттара
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
32
Уаттара
10
Сторм
9
Швед
9
Швед
10
Сторм
16
55
ван Дронгелен
55
ван Дронгелен
16
11
Хайреманс
9
Энгвалль
9
Энгвалль
11
Хайреманс
Остались в запасе
Генк
Мехелен
39
Майк Пендерс
ВР
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
2
Iebe Swers
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
39
Майк Пендерс
ВР
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
Остались в запасе
2
Iebe Swers
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Генк - Мехелен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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