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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Мазервелл
Росс Каунти - Мазервелл: обзор матча 07 мая 2022
Росс Каунти
07.05.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 3 тур
0 : 1
Завершен
Мазервелл
68'
К. ван Веен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Мазервелл
Желтая карточка
А. Яковитти
90'
+4
85'
Желтая карточка
К. ван Веен
Замена
M. Wright
️️️️
Д. Вокинс
85'
Замена
Д. Самуэль
️️️️
Д. Канкола
76'
74'
Желтая карточка
Ш. Госс
72'
Замена
Л. Шоу
️️️️
Р. Тирни
68'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. ван Веен
64'
Замена
К. ван Веен
️️️️
Ю. Ояла
63'
Замена
К. Слаттери
️️️️
J. Efford
Замена
К. Уотсон
️️️️
К. Рэндалл
55'
Замена
Ж. Унгбо
️️️️
Д. Тиллсон
46'
Желтая карточка
Д. Тиллсон
42'
14'
Желтая карточка
Ю. Ояла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
20
Джек Болдуин
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
26
Росс Тирни
ЦП
29
Коннор Шилдс
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Росс Каунти
6
Бен Патон
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
11
Джошуа Симс
ЦП
44
Matthew Wright
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
1
Росс Мунро
ЦФ
Мазервелл
29
Лайам Шоу
ОП
8
Каллум Слаттери
ЦП
8
Dean Cornelius
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
1-3-5
1
Лэйдлоу
29
Вокинс
16
Спиттал
22
Тиллсон
18
Канкола
77
Чарльз-Кук
20
Болдуин
4
Яковитти
18
Каллахан
10
Уайт
4-1-5
31
Келли
2
О'Доннелл
5
Лами
5
О'Хара
40
Ояла
26
Тирни
29
Шилдс
28
33
16
Госс
4
Доннелли
8
Рэндалл
15
Уотсон
15
Уотсон
8
Рэндалл
29
Вокинс
44
44
29
Вокинс
18
Канкола
9
Самуэль
9
Самуэль
18
Канкола
22
Тиллсон
15
Унгбо
15
Унгбо
22
Тиллсон
26
Тирни
29
Шоу
29
Шоу
26
Тирни
28
8
Слаттери
8
Слаттери
28
40
Ояла
99
ван Веен
99
ван Веен
40
Ояла
Остались в запасе
Росс Каунти
Мазервелл
6
Бен Патон
ЦЗ
11
Джошуа Симс
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
1
Росс Мунро
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
8
Dean Cornelius
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
6
Бен Патон
ЦЗ
11
Джошуа Симс
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
1
Росс Мунро
ЦФ
Остались в запасе
8
Dean Cornelius
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Росс Каунти - Мазервелл
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
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