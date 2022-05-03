Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Вильярреал - Ливерпуль
Вильярреал - Ливерпуль: обзор матча 03 мая 2022
Вильярреал
03.05.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
2 : 3
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Ливерпуль
3'
Б. Диа
41'
Ф. Коклен
62'
Фабиньо
67'
Л. Диас
74'
С. Мане
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Ливерпуль
Вторая желтая
Э. Капу
85'
Желтая карточка
П. Торрес
84'
84'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Фабиньо
80'
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
80'
Замена
К. Джонс
️️️️
Т. Алькантара
Замена
С. Орье
️️️️
Р. Альбиоль
79'
Замена
М. Тригерос
️️️️
П. Эступиньян
79'
77'
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
74'
ГОЛ! 2:3!
С. Мане
Пас отдал
Н. Кейта
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Ж. Морено
68'
Замена
А. Педраса
️️️️
Ф. Коклен
68'
67'
ГОЛ! 2:2!
Л. Диас
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
Желтая карточка
Э. Капу
63'
62'
ГОЛ! 2:1!
Фабиньо
Пас отдал
М. Салах
46'
Замена
Л. Диас
️️️️
Д. Жота
ГОЛ! 2:0!
Ф. Коклен
Пас отдал
Э. Капу
41'
ГОЛ! 1:0!
Б. Диа
Пас отдал
Э. Капу
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
13
Франсис Коклен
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
22
Булайе Диа
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
20
Диогу Жота
ЛФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
92
Серж Орье
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-1-2-1-2
28
Рульи
2
Эступиньян
39
Альбиоль
14
Торрес
8
Фойт
6
Капу
10
Парехо
13
Коклен
20
Ло Чельсо
7
Морено
22
Диа
4-1-2-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
8
Кейта
6
Алькантара
10
Салах
10
Мане
20
Жота
13
Коклен
23
Педраса
23
Педраса
13
Коклен
39
Альбиоль
92
Орье
92
Орье
39
Альбиоль
2
Эступиньян
14
Тригерос
14
Тригерос
2
Эступиньян
7
Морено
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
7
Морено
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
6
Алькантара
21
Джонс
21
Джонс
6
Алькантара
6
Фабиньо
20
Милнер
20
Милнер
6
Фабиньо
20
Жота
14
Диас
14
Диас
20
Жота
Остались в запасе
Вильярреал
Ливерпуль
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
10
Харви Эллиот
АП
1
Куивин Келлехер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
10
Харви Эллиот
АП
1
Куивин Келлехер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вильярреал - Ливерпуль
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Вильярреал
Ливерпуль
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
Вчера, 23:26
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 20:25
Тренер «МЮ» – о судействе матча с «Ливерпулем»: «Чем занимается ВАР? Будем переигрывать матч?»
Вчера, 09:34
1
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
Вчера, 23:26
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 20:25
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Тренер «МЮ» – о судействе матча с «Ливерпулем»: «Чем занимается ВАР? Будем переигрывать матч?»
Вчера, 09:34
1
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
24 ноября
6
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+