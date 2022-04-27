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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Вильярреал
Ливерпуль - Вильярреал: обзор матча 27 апреля 2022
Ливерпуль
27.04.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
2 : 0
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Вильярреал
53'
П. Эступиньян (АГ)
55'
С. Мане
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Вильярреал
86'
Замена
П. Алькасер
️️️️
А. Данжума
Замена
Д. Гомес
️️️️
Т. Александер-Арнольд
82'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Л. Диас
81'
Замена
Д. Жота
️️️️
С. Мане
73'
Замена
Н. Кейта
️️️️
Д. Хендерсон
72'
72'
Замена
Б. Диа
️️️️
С. Чуквуэзе
72'
Замена
М. Тригерос
️️️️
П. Эступиньян
72'
Замена
С. Орье
️️️️
Д. Парехо
62'
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
57'
Замена
А. Педраса
️️️️
Ф. Коклен
56'
Травма
Ф. Коклен
ГОЛ! 2:0!
С. Мане
Пас отдал
М. Салах
55'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
П. Эступиньян
53'
47'
Желтая карточка
П. Эступиньян
Желтая карточка
В. ван Дейк
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
14
Луис Диас
ЛФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ПЗ
13
Франсис Коклен
ЛП
10
Даниэль Парехо
ЦП
6
Этьенн Капу
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Арно Данжума
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
6
Алькантара
10
Мане
10
Салах
14
Диас
4-3-2-1
28
Рульи
8
Фойт
14
Торрес
39
Альбиоль
2
Эступиньян
10
Парехо
6
Капу
13
Коклен
21
Чуквуэзе
20
Ло Чельсо
7
Данжума
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
14
Хендерсон
8
Кейта
8
Кейта
14
Хендерсон
10
Мане
20
Жота
20
Жота
10
Мане
14
Диас
27
Ориги
27
Ориги
14
Диас
13
Коклен
23
Педраса
23
Педраса
13
Коклен
10
Парехо
92
Орье
92
Орье
10
Парехо
2
Эступиньян
14
Тригерос
14
Тригерос
2
Эступиньян
21
Чуквуэзе
22
Диа
22
Диа
21
Чуквуэзе
7
Данжума
9
Алькасер
9
Алькасер
7
Данжума
Остались в запасе
Ливерпуль
Вильярреал
10
Харви Эллиот
АП
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
10
Харви Эллиот
АП
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ливерпуль - Вильярреал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
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