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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Вайле
Сендерийск - Вайле: обзор матча 22 апреля 2022
Сендерийск
22.04.2022, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, группа B, 5 тур
0 : 1
Завершен
Вайле
90+6'
Р. Альбентоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сендерийск - Вайле
90'
+6
ГОЛ! 0:1!
Р. Альбентоса
90'
+1
Желтая карточка
М. Альборнос
90'
Желтая карточка
А. Соуза
Замена
R. Vinderslev
️️️️
Э. Корнвиг
89'
76'
Замена
Э. Офори
️️️️
Э. Бабаян
60'
Замена
А. Соуза
️️️️
D. Emmanouilidis
Замена
P. Buch Christiansen
️️️️
T. Abdulrahman
46'
Желтая карточка
T. Abdulrahman
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
10
José Gallegos
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
3
Эмиль Хольм
ЦФ
8
Эмиль Корнвиг
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Вайле
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
3
Миико Альборнос
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
30
Александер Брунст
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
3
Жером Опоку
ЦФ
20
Денис Колингер
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Сендерийск
12
Maxime Soulas
ЦЗ
6
R. Vinderslev
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
20
Лоуренс Томас
ЦФ
Вайле
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
10
Аллан Соуза
ПВ
4
Херон
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
15
Эбенезер Офори
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
3-3-5
3
Гартенманн
25
Санне
5
10
17
22
Фредериксен
8
Корнвиг
1
10
Йенсен
25
3
Хольм
2-1-1-5
6
Альбентоса
3
Альборнос
7
Драмме
17
11
Бабаян
20
Колингер
3
Опоку
14
Мельгор
34
8
Корнвиг
6
6
8
Корнвиг
25
20
20
25
17
10
Соуза
10
Соуза
17
11
Бабаян
15
Офори
15
Офори
11
Бабаян
Остались в запасе
Сендерийск
Вайле
12
Maxime Soulas
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
20
Лоуренс Томас
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Херон
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
12
Maxime Soulas
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
20
Лоуренс Томас
ЦФ
Остались в запасе
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Херон
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Сендерийск - Вайле
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
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Сендерийск
Вайле
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
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