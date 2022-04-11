Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Виборг
Вайле - Виборг: обзор матча 11 апреля 2022
Вайле
11.04.2022, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, группа B, 2 тур
2 : 2
Завершен
Виборг
4'
А. Соуза (П)
49'
A. Mucolli
17'
Я. Бонде (П)
90+8'
Д. Лонвейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вайле - Виборг
90'
+8
ГОЛ! 2:2!
Д. Лонвейк
Желтая карточка
Т. Мельгор
90'
+4
90'
+1
Замена
С. Бергер
️️️️
Ж. Грот
Желтая карточка
Ж. Опоку
90'
Замена
Херон
️️️️
Д. Колингер
85'
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️
A. Mucolli
85'
Замена
А. Понсе
️️️️
Л. Джорджевич
85'
Вторая желтая
Р. Альбентоса
84'
Замена
Э. Бабаян
️️️️
А. Соуза
77'
72'
Замена
М. Лауритсен
️️️️
Ю. Бакиз
Желтая карточка
А. Соуза
68'
64'
Замена
К. Леманс
️️️️
Й. Греннинг
64'
Замена
Ф. Путрос
️️️️
Д. Аньембе
63'
Замена
Ж. Грот
️️️️
А. Джатта
ГОЛ! 2:1!
A. Mucolli
Пас отдал
А. Соуза
49'
Желтая карточка
Р. Альбентоса
45'
17'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Я. Бонде
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Соуза
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
3
Миико Альборнос
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
15
Эбенезер Офори
ЦФ
10
Аллан Соуза
ЦФ
3
Жером Опоку
ЦФ
20
Денис Колингер
ЦФ
30
Александер Брунст
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Виборг
5
Николас Бюрги
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
8
Ян Замбурек
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
10
Юнес Бакиз
ЦФ
1
Лукас Лунд
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Вайле
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
17
D. Emmanouilidis
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
4
Херон
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
8
Клинт Леманс
ЦП
55
Франс Путрос
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
2-1-5
3
Альборнос
6
Альбентоса
7
Драмме
10
Соуза
30
Брунст
20
Колингер
3
Опоку
15
Офори
2-2-5
5
Бюрги
24
Аньембе
8
Замбурек
6
Бонде
6
Крамер
20
Джатта
13
Греннинг
21
Лонвейк
3
Серенсен
19
17
17
19
19
Джорджевич
9
Понсе
9
Понсе
19
Джорджевич
10
Соуза
11
Бабаян
11
Бабаян
10
Соуза
20
Колингер
4
Херон
4
Херон
20
Колингер
13
Греннинг
8
Леманс
8
Леманс
13
Греннинг
24
Аньембе
55
Путрос
55
Путрос
24
Аньембе
10
Бакиз
3
Лауритсен
3
Лауритсен
10
Бакиз
Грот
14
Бергер
14
Бергер
Грот
20
Джатта
31
Грот
31
Грот
20
Джатта
Остались в запасе
Вайле
Виборг
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
31
Миккел Андерсен
ВР
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Остались в запасе
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Статистика матча Вайле - Виборг
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
Вайле
Новости команд
Все
Вайле
Виборг
Тренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
3 октября
1
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
Тренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
3 октября
1
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2022.02.02 18:40
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+