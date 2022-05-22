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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Силькеборг
Брондбю - Силькеборг: обзор матча 22 мая 2022
Брондбю
22.05.2022, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, группа A, 10 тур
2 : 1
Завершен
Силькеборг
17'
М. Квистгарден
65'
М. Квистгарден
90+3'
Т. Сальквист
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Силькеборг
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Т. Сальквист
Замена
С. Ростед
️️️️
С. Хедлунд
82'
76'
Замена
А. Оггесен
️️️️
А. Клинге
Замена
М. Дивкович
️️️️
М. Квистгарден
72'
ГОЛ! 2:0!
М. Квистгарден
Пас отдал
А. Максе
65'
Замена
Д. Белл
️️️️
М. Греве
60'
47'
Желтая карточка
Ж. Феликс
46'
Замена
М. Каалунд
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
46'
Замена
Р. Карстенсен
️️️️
Л. Энгель
46'
Замена
С. Йоргенсен
️️️️
С. Тенгстедт
ГОЛ! 1:0!
М. Квистгарден
Пас отдал
С. Хедлунд
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
17
Матиас Греве
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
7
Николай Валлис
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
Силькеборг
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
18
Мадс Каалунд
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
4-3-1-2
1
Хермансен
2
Максе
5
Тшиемб
15
Риверос
5
Брус
5
Радошевич
12
Каппис
20
Слимане
17
Греве
30
Квистгарден
15
Хедлунд
1-3-5
1
Ларсен
3
Феликс
7
Валлис
6
Бринк
23
Тордарсон
9
Хелениус
22
Сонне
4
Энгель
10
Тенгстедт
19
Клинге
15
Хедлунд
24
Ростед
24
Ростед
15
Хедлунд
17
Греве
8
Белл
8
Белл
17
Греве
30
Квистгарден
24
Дивкович
24
Дивкович
30
Квистгарден
4
Энгель
29
Карстенсен
29
Карстенсен
4
Энгель
23
Тордарсон
18
Каалунд
18
Каалунд
23
Тордарсон
10
Тенгстедт
8
Йоргенсен
8
Йоргенсен
10
Тенгстедт
19
Клинге
22
Оггесен
22
Оггесен
19
Клинге
Остались в запасе
Брондбю
Силькеборг
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
9
Yousef Salech
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
23
Роберт Гояни
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
9
Yousef Salech
ЦФ
Остались в запасе
23
Роберт Гояни
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Ким Поульсен
Статистика матча Брондбю - Силькеборг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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