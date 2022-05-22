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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Рандерс
Мидтьюлланд - Рандерс: обзор матча 22 мая 2022
Мидтьюлланд
22.05.2022, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, группа A, 10 тур
3 : 2
Завершен
Рандерс
8'
Г. Исаксен
37'
А. Дрейер
80'
Эвандер
42'
Т. Кеинде
72'
Х. Дальсгаард (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Рандерс
83'
Замена
Й. Лауридсен
️️️️
О. Бундгор
83'
Замена
М. Энггор
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
81'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Т. Кеинде
ГОЛ! 3:2!
Эвандер
80'
79'
Желтая карточка
С. Пизингер
72'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Х. Дальсгаард
71'
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
Ф. Лауэнборг
Замена
П. Систо
️️️️
Э. Чилуфья
59'
Замена
М. Майер
️️️️
А. Дрейер
58'
46'
Замена
Ф. Бундгор
️️️️
Я. Анкерсен
Замена
Шарлес
️️️️
Р. Онидика
46'
45'
Желтая карточка
Б. Копплин
42'
ГОЛ! 2:1!
Т. Кеинде
Пас отдал
Я. Анкерсен
ГОЛ! 2:0!
А. Дрейер
Пас отдал
Э. Чилуфья
37'
ГОЛ! 1:0!
Г. Исаксен
Пас отдал
Эвандер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
18
Жуниньо
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Эвандер
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
14
Эдвард Чилуфья
ЦФ
1
David Ousted
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
8
Симон Пизингер
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Мидтьюлланд
30
Джаред Томпсон
ВР
35
Шарлес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
7
Макс Майер
АП
19
Вагнер Лав
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Рандерс
25
Йонас Дакир
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
6
Мадс Энггор
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
3-3-2-1-2
3
Хег
2
Андерссон
17
Тюхосен
18
Жуниньо
25
Онидика
3
Дальсгаард
10
Эвандер
11
Исаксен
10
Дрейер
1
14
Чилуфья
3-5-1-1
30
Карльгрен
15
Копплин
23
Бундгор
28
Гравес
8
Пизингер
14
Лауэнборг
4
Йонсен
9
Анкерсен
10
Хаммершой-Мистрати
24
Кеинде
98
Одей
25
Онидика
35
Шарлес
35
Шарлес
25
Онидика
14
Чилуфья
77
Систо
77
Систо
14
Чилуфья
10
Дрейер
7
Майер
7
Майер
10
Дрейер
23
Бундгор
17
Лауридсен
17
Лауридсен
23
Бундгор
10
Хаммершой-Мистрати
6
Энггор
6
Энггор
10
Хаммершой-Мистрати
9
Анкерсен
11
Бундгор
11
Бундгор
9
Анкерсен
24
Кеинде
20
Клюснер
20
Клюснер
24
Кеинде
14
Лауэнборг
44
Брок-Мадсен
44
Брок-Мадсен
14
Лауэнборг
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Рандерс
30
Джаред Томпсон
ВР
19
Вагнер Лав
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
25
Йонас Дакир
ВР
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
30
Джаред Томпсон
ВР
19
Вагнер Лав
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Остались в запасе
25
Йонас Дакир
ВР
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Мидтьюлланд - Рандерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
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