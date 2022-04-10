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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Брондбю
Силькеборг - Брондбю: обзор матча 10 апреля 2022
Силькеборг
10.04.2022, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, группа A, 2 тур
3 : 0
Завершен
Брондбю
33'
Т. Сальквист
49'
С. Йоргенсен
56'
Н. Хелениус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Брондбю
83'
Замена
Р. Викстрем
️️️️
А. Слимане
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
С. Йоргенсен
83'
76'
Замена
C. Björk
️️️️
М. Дивкович
Замена
А. Оггесен
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
71'
Замена
О. Сонне
️️️️
Р. Карстенсен
71'
65'
Замена
М. Квистгарден
️️️️
С. Хедлунд
64'
Замена
М. Греве
️️️️
Д. Белл
64'
Замена
К. Каппис
️️️️
А. Брус
ГОЛ! 3:0!
Н. Хелениус
Пас отдал
Р. Карстенсен
56'
Желтая карточка
Р. Карстенсен
53'
ГОЛ! 2:0!
С. Йоргенсен
Пас отдал
Н. Хелениус
49'
Замена
А. Клинге
️️️️
Р. Гояни
46'
35'
Красная карточка
Й. Радошевич
ГОЛ! 1:0!
Т. Сальквист
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Силькеборг
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
16
Stan van Bladeren
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
17
Матиас Греве
АП
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
15
Carl Björk
ЦФ
2-5-3
1
Ларсен
29
Карстенсен
3
Феликс
23
Тордарсон
6
Бринк
23
Гояни
7
Валлис
8
Йоргенсен
3
Сальквист
4
Энгель
9
Хелениус
3-2-2-3
1
Хермансен
2
Максе
5
Тшиемб
15
Риверос
5
Брус
24
Ростед
20
Слимане
5
Радошевич
8
Белл
24
Дивкович
15
Хедлунд
8
Йоргенсен
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
8
Йоргенсен
29
Карстенсен
22
Сонне
22
Сонне
29
Карстенсен
23
Гояни
19
Клинге
19
Клинге
23
Гояни
23
Тордарсон
22
Оггесен
22
Оггесен
23
Тордарсон
20
Слимане
6
Викстрем
6
Викстрем
20
Слимане
5
Брус
12
Каппис
12
Каппис
5
Брус
8
Белл
17
Греве
17
Греве
8
Белл
15
Хедлунд
30
Квистгарден
30
Квистгарден
15
Хедлунд
24
Дивкович
15
15
24
Дивкович
Остались в запасе
Силькеборг
Брондбю
16
Stan van Bladeren
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
16
Stan van Bladeren
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
Главный тренер
Ким Поульсен
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Силькеборг - Брондбю
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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