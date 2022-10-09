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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Тромсе
Стремсгодсет - Тромсе: обзор матча 09 октября 2022
Стремсгодсет
09.10.2022, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
1 : 2
Завершен
Тромсе
11'
Й. Брюнес
28'
А. Миккельсен
87'
Э. Китолано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - Тромсе
87'
ГОЛ! 1:2!
Э. Китолано
Пас отдал
Р. Норхейм
Замена
С. Ханссен
️️️️
Л. Вильсвик
83'
Желтая карточка
Х. Стеневик
82'
77'
Замена
C. Öyvann
️️️️
A. Jenssen
73'
Замена
Я. Туоминен
️️️️
Л. Нордас
73'
Замена
Р. Норхейм
️️️️
Л. Нильсен
66'
Замена
F. Winther
️️️️
А. Миккельсен
65'
Желтая карточка
Л. Нильсен
Желтая карточка
Л. Вильсвик
60'
28'
ГОЛ! 1:1!
А. Миккельсен
ГОЛ! 1:0!
Й. Брюнес
Пас отдал
Л. Вильсвик
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
10
Герман Штенгель
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
17
Эрик Китолано
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
11
Лассе Нордас
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Стремсгодсет
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
10
Йонас Теркельсен
ЦП
21
Марко Фарджи
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
Тромсе
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
9
Яссе Туоминен
ЦФ
2-1-2-1-4
16
Михра
26
Вильсвик
71
Вальсвик
18
Ипалибо
10
Штенгель
8
Хове
18
Стеневик
14
Брюнес
23
4
Грегор
9
Фрайдей
3-4-1-2
1
Хаугаард
12
Каманци
28
Психе
11
Антонсен
17
Китолано
5
Опсал
11
Йенссен
25
Нильсен
94
Миккельсен
5
11
Нордас
26
Вильсвик
3
Ханссен
3
Ханссен
26
Вильсвик
5
25
25
5
25
Нильсен
23
Норхейм
23
Норхейм
25
Нильсен
94
Миккельсен
6
6
94
Миккельсен
11
Нордас
9
Туоминен
9
Туоминен
11
Нордас
Остались в запасе
Стремсгодсет
Тромсе
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
10
Йонас Теркельсен
ЦП
21
Марко Фарджи
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
10
Йонас Теркельсен
ЦП
21
Марко Фарджи
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
Остались в запасе
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Стремсгодсет - Тромсе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
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Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
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