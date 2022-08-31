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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Стремсгодсет
Тромсе - Стремсгодсет: обзор матча 31 августа 2022
Тромсе
31.08.2022, среда, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
1 : 0
Завершен
Стремсгодсет
7'
Р. Норхейм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - Стремсгодсет
Замена
I. Kjelsrud Vik
️️️️
F. Winther
90'
+2
Желтая карточка
A. Jenssen
81'
81'
Замена
С. Ханссен
️️️️
N. Gunnarsson
80'
Замена
А. Торсен
️️️️
Т. Гулликсен
80'
Замена
Й. Брюнес
️️️️
Ф. Фрайдей
72'
Желтая карточка
Э. Боахен
71'
Желтая карточка
F. Holst-Larsen
Замена
T. Hafstad
️️️️
Р. Норхейм
71'
Замена
Я. Туоминен
️️️️
Л. Нордас
71'
65'
Замена
Э. Боахен
️️️️
Д. Ипалибо
65'
Замена
F. Holst-Larsen
️️️️
K. Tokstad
Замена
Л. Нильсен
️️️️
В. Каманци
63'
ГОЛ! 1:0!
Р. Норхейм
Пас отдал
Н. Вестерлунд
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
5
Сакариас Опсал
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Йохан Хове
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
4
Томас Грегор
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Тромсе
32
Marius Tollefsen
ВР
25
Лассе Нильсен
ЛП
22
Даниэл Басси
ЦП
18
Elias Aarflot
ЦП
9
Яссе Туоминен
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
Стремсгодсет
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
20
Эммануэль Дансо
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
19
Альберт Торсен
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
3-1-1-5
1
Хаугаард
6
Гундерсен
28
Психе
12
Каманци
5
Опсал
94
Миккельсен
6
5
11
Нордас
23
Норхейм
23
Вестерлунд
1-1-2-1-5
16
Михра
71
Вальсвик
18
Ипалибо
8
Хове
10
Штенгель
18
Стеневик
4
Грегор
9
Фрайдей
8
Гулликсен
11
23
12
Каманци
25
Нильсен
25
Нильсен
12
Каманци
11
Нордас
9
Туоминен
9
Туоминен
11
Нордас
23
Норхейм
21
21
23
Норхейм
6
26
26
6
11
30
30
11
18
Ипалибо
18
Боахен
18
Боахен
18
Ипалибо
23
3
Ханссен
3
Ханссен
23
8
Гулликсен
19
Торсен
19
Торсен
8
Гулликсен
9
Фрайдей
14
Брюнес
14
Брюнес
9
Фрайдей
Остались в запасе
Тромсе
Стремсгодсет
32
Marius Tollefsen
ВР
22
Даниэл Басси
ЦП
18
Elias Aarflot
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
20
Эммануэль Дансо
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
32
Marius Tollefsen
ВР
22
Даниэл Басси
ЦП
18
Elias Aarflot
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
Остались в запасе
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
20
Эммануэль Дансо
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Тромсе - Стремсгодсет
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
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