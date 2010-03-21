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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Альмерия
Валенсия - Альмерия: обзор матча 21 марта 2010
Валенсия
21.03.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 27 тур
2 : 0
Завершен
Альмерия
65'
Х. Мата
71'
Д. Сильва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Альмерия
Замена
Мичел
️️️️
Д. Сильва
Замена
Корона
️️️️
Мичел
Замена
Ф. Варгас
️️️️
Ф. Сориано
Замена
Хоакин
️️️️
Х. Мата
ГОЛ! 2:0!
Д. Сильва
Пас отдал
Д. Вилья
ГОЛ! 1:0!
Х. Мата
Пас отдал
Д. Сильва
Замена
К. Уче
️️️️
Х. Гоитом
Замена
Ж. Альба
️️️️
М. Кастельяно
Желтая карточка
М. Фернандеш
Желтая карточка
Д. Сисма
Желтая карточка
М. Кастельяно
Желтая карточка
Э. Бернандельо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
0
Рубен Бараха
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
64
Хуан Мата
АП
21
Давид Сильва
АП
7
Давид Вилья
(К)
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Сантьяго Акасиете
(К)
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
88
Мичел
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
19
Модесте М'Бами
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
23
Фернандо Сориано
АП
21
Хуан Мануэль Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Уго Санчес
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
0
Жоэль Джонсон
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
42
Марк Карлес
ЦП
21
Мичел
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Никола Жигич
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
0
Алекс Куильо
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
5
Калу Уче
ЦФ
18
Давид Родригес
ЦФ
4-2-3-1
1
Санчес
16
Кастельяно
5
Деальберт
99
Фернандеш
23
Мигел
11
Банега
0
Бараха
19
Эрнандес
21
Сильва
64
Мата
7
Вилья
4-2-3-1
25
Алвес
88
Мичел
18
Акасиете
4
Пельерано
5
Сисма
19
М'Бами
23
Бернандельо
21
Ортис
23
Сориано
10
Пьятти
36
Гоитом
16
Кастельяно
18
Альба
18
Альба
16
Кастельяно
21
Сильва
21
Мичел
21
Мичел
21
Сильва
64
Мата
17
Хоакин
17
Хоакин
64
Мата
23
Сориано
21
Варгас
21
Варгас
23
Сориано
88
Мичел
15
Корона
15
Корона
88
Мичел
36
Гоитом
5
Уче
5
Уче
36
Гоитом
Остались в запасе
Валенсия
Альмерия
42
Марк Карлес
ЦП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
0
Жоэль Джонсон
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
0
Алекс Куильо
ЦП
1
Эстебан
ВР
10
Хосе Ортис
ПВ
18
Давид Родригес
ЦФ
Главный тренер
Уго Санчес
Остались в запасе
42
Марк Карлес
ЦП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
0
Жоэль Джонсон
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
19
Никола Жигич
ЦФ
Остались в запасе
0
Алекс Куильо
ЦП
1
Эстебан
ВР
10
Хосе Ортис
ПВ
18
Давид Родригес
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Уго Санчес
Статистика матча Валенсия - Альмерия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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